https://arabic.sputniknews.com/20220807/ارتفاع-أعداد-ضحايا-القصف-الأوكراني-في-دونيتسك-إلى-14-شخصا-1066135397.html
ارتفاع أعداد ضحايا القصف الأوكراني في دونيتسك إلى 14 شخصا
ارتفاع أعداد ضحايا القصف الأوكراني في دونيتسك إلى 14 شخصا
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أمس الأحد ،إن عدد الجرحى نتيجة القصف في الجمهورية ارتفع إلى 14،... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T22:25+0000
2022-08-07T22:25+0000
2022-08-07T22:26+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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دونيتسك- سبوتنيك. وقالت الممثلية في بيان عبر قناتها في "تليغرام "إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات التشكيلات المسلحة الأوكرانية اعتبارا من الساعة 23.30 يوم 7 أغسطس 2022، هو 17 شخصا (ثلاثة قتلى و14 جريحا).يذكر أنه في وقت سابق، أفاد المكتب أن 11 شخصا أصيبوا، وتوفي ثلاثة.في سياق متصل، كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك المخاطر المرتبطة بقصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لكنها لا تتخذ إجراءات حقيقية لوقفها.وكتب باليتسكي على صفحته الخاصة على منصة "تليغرام"، إن "ضربات كييف على محطة الطاقة النووية في زابوروجيه تهدد حياة مئات الآلاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا".وأضاف باليتسكي، قائلا إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك الخطر الحقيقي لوقوع كارثة نووية ستسبها كييف للعالم، لكنهم لا يتخذون تدابير حقيقية للحد من الأعمال الإجرامية للحكومة الأوكرانية".
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أخبار أوكرانيا
ارتفاع أعداد ضحايا القصف الأوكراني في دونيتسك إلى 14 شخصا
22:25 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 22:26 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار، أمس الأحد ،إن عدد الجرحى نتيجة القصف في الجمهورية ارتفع إلى 14، فيما قتل ثلاثة أشخاص.
دونيتسك- سبوتنيك
. وقالت الممثلية في بيان عبر قناتها في "تليغرام "إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين من هجمات التشكيلات المسلحة الأوكرانية اعتبارا من الساعة 23.30 يوم 7 أغسطس 2022، هو 17 شخصا (ثلاثة قتلى و14 جريحا).
يذكر أنه في وقت سابق، أفاد المكتب أن 11 شخصا أصيبوا، وتوفي ثلاثة.
في سياق متصل، كشف رئيس إدارة مقاطعة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك المخاطر المرتبطة بقصف القوات الأوكرانية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، لكنها لا تتخذ إجراءات حقيقية لوقفها.
وكتب باليتسكي على صفحته الخاصة على منصة "تليغرام"، إن "ضربات كييف على محطة الطاقة النووية
في زابوروجيه تهدد حياة مئات الآلاف من سكان أوكرانيا وأوروبا وآسيا".
وأضاف باليتسكي، قائلا إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدرك الخطر الحقيقي لوقوع كارثة نووية ستسبها كييف للعالم، لكنهم لا يتخذون تدابير حقيقية للحد من الأعمال الإجرامية للحكومة الأوكرانية".