الأردن: اقتحام المسجد الأقصى خرق فاضح للقانون الدولي
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIقوات الأمن الإسرائيلية تحمي المستوطنين أثناء زيارتهم الحرم القدسي في ذكرى خراب الهيكل، 7 أغسطس/ آب 2022، وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين نشطاء في قطاع غزة
قوات الأمن الإسرائيلية تحمي المستوطنين أثناء زيارتهم الحرم القدسي في ذكرى خراب الهيكل، 7 أغسطس/ آب 2022، وسط توترات متصاعدة بين إسرائيل والفلسطينيين نشطاء في قطاع غزة
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن "اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه عدوان مدان ومرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
وأضافت في بيان لها أن "اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والممارسات الاستفزازية بحقه عدوان مدان ومرفوض، وخرق فاضح للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".
ويأتي بيان الأردن الرسمي في أعقاب سماح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة، اليوم الأحد، الذي يصادف إحياء اليهود ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل.
وشددت الخارجية الأردنية في بيانها أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تمثل اتجاها خطيرا، وتصرفا عبثيا غير مسؤول يفاقم التوتر ويدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة".
دانت #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد #الأقصى المبارك، وآخرها السماح للمتطرفين وأحد أعضاء الكنيست باقتحام المسجد وانتهاك حرمته وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، مُحذّرة من تبعات استمرار هذه الانتهاكات ومطالبة بوقفها فوراً. pic.twitter.com/A5gHPz2qHG— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) August 7, 2022
كما حمّلت السلطات الإسرائيلية "مسؤولية التصعيد الذي يجري الأحد، مطالبة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف الفوري عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، واحترام حرمته".
وناشدت بـ"ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".
وأوضحت وزارة الخارجية الأردنية في البيان أن "المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه".