https://arabic.sputniknews.com/20220807/الإمارات-تدعو-مواطنيها-في-إسرائيل-لأخذ-الحيطة-والحذر-1066094687.html
الإمارات تدعو مواطنيها في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر
الإمارات تدعو مواطنيها في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر
حثت السفارة الإماراتية في تل أبيب المواطنين الموجودين في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:55+0000
2022-08-07T06:55+0000
2022-08-07T06:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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ودعت السفارة المواطنين للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024، بحسب صحيفة "البيان".وأصدرت الإمارات، أمس السبت، بيانا أكدت فيه على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ظهر الجمعة، إلى 24 قتيلا، بينهم 6 أطفال، وسيدة مسنة.وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب اعتقال السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقرات لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-فيديو-يوضح-كيفية-مقتل-القيادي-خالد-منصور-1066093720.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تدعو مواطنيها في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر
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حثت السفارة الإماراتية في تل أبيب المواطنين الموجودين في إسرائيل لأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الإسرائيلية.
ودعت السفارة المواطنين للتواصل مع السفارة في الحالات الطارئة على الرقم 00972549695000 أو على 0097180024، بحسب صحيفة "البيان"
.
وأصدرت الإمارات، أمس السبت، بيانا أكدت فيه على ضرورة عودة الهدوء إلى قطاع غزة
وخفض التصعيد والحفاظ على أرواح المدنيين.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ظهر الجمعة، إلى 24 قتيلا، بينهم 6 أطفال، وسيدة مسنة.
وأعلن رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في القطاع، للقضاء على "تهديدات وشيكة" لم يسمها، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب اعتقال السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقرات لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس"، إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.