https://arabic.sputniknews.com/20220807/التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-ينمو-بـ29-خلال-الـ7-أشهر-الأولى-من-2022-1066100729.html
التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بـ29% خلال الـ7 أشهر الأولى من 2022
التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بـ29% خلال الـ7 أشهر الأولى من 2022
أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بنسبة 29% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2022، ليصل إلى 97.71 مليار دولار. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:23+0000
2022-08-07T10:23+0000
2022-08-07T10:23+0000
روسيا
الصين
اقتصاد
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بكين – سبوتنيك. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلع بقيمة 36.26 مليار دولار، بزيادة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. فيما بلغت قيمة توريدات روسيا إلى الصين 61.44 مليار دولار، بزيادة 48.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.وكان التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2021 قد بلغ 146.887 مليار دولار، حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الذي يسبقه 35.8%.وفي وقت سابق، توقع الممثل التجاري لروسيا في الصين، أليكسي داكنوفسكي، أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، من 185 إلى 190 مليار دولار نهاية العام الحالي 2022.كما صرح نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، بأنه في ظل الظروف الجديدة، يمكن تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.وقال مورغولوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه في الربع الأول من العام الحالي تم أيضا تسجيل زيادة نسبتها 30 في المئة تقريبًا.وأكد أنه يجري تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة في قطاعات الاستثمار والصناعة والنقل بصورة منهجية؛ ويستمر تعزيز التحالف الروسي الصيني في مجال الطاقة؛ كذلك حدد رئيسا الدولتين مهمة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.وأشار إلى أنه في ظل الظروف الجديدة، سيتم تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بكثير.
https://arabic.sputniknews.com/20220805/توقعات-بوصول-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-إلى-190-مليار-دولار-نهاية-2022-1066022966.html
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روسيا, الصين, اقتصاد
التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بـ29% خلال الـ7 أشهر الأولى من 2022
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أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الأحد، أن التبادل التجاري بين روسيا والصين ازداد بنسبة 29% خلال الـ7 أشهر الأولى من عام 2022، ليصل إلى 97.71 مليار دولار.
بكين – سبوتنيك
. ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلع بقيمة 36.26 مليار دولار، بزيادة 5.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
فيما بلغت قيمة توريدات روسيا إلى الصين 61.44 مليار دولار، بزيادة 48.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وكان التبادل التجاري بين روسيا والصين في عام 2021 قد بلغ 146.887 مليار دولار، حيث بلغت نسبة النمو مقارنة بالعام الذي يسبقه 35.8%.
وفي وقت سابق، توقع الممثل التجاري لروسيا في الصين
، أليكسي داكنوفسكي، أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، من 185 إلى 190 مليار دولار نهاية العام الحالي 2022.
كما صرح نائب وزير الخارجية الروسية، إيغور مورغولوف، بأنه في ظل الظروف الجديدة، يمكن تحقيق زيادة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024
.
وقال مورغولوف، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إنه في الربع الأول من العام الحالي تم أيضا تسجيل زيادة نسبتها 30 في المئة تقريبًا.
وأكد أنه يجري تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة في قطاعات الاستثمار
والصناعة والنقل بصورة منهجية؛ ويستمر تعزيز التحالف الروسي الصيني في مجال الطاقة؛ كذلك حدد رئيسا الدولتين مهمة زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الجديدة، سيتم تحقيق هذا الهدف قبل الموعد المقرر بكثير.