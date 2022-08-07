https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-580-صاروخا-من-غزة-باتجاه-إسرائيل-منذ-بدء-التصعيد--1066098888.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 580 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 580 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منهم نحو 120 داخل القطاع. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:31+0000
2022-08-07T09:31+0000
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العالم العربي
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إن "نحو 580 قذيفة وصاروخًا أُطلقوا من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية عصر الجمعة حتى صباح اليوم، وسقط أكثر من 120 صاروخًا داخل قطاع غزة، بينما عبر نحو 470 صاروخًا الحدود نحو إسرائيل، وقد اعترضت القبة الحديدية نحو 200 صاروخ بنسبة نجاح تفوق 96 في المئة".وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "قصف نحو 140 هدفًا تابعًا لحركة "الجهاد الإسلامي"، بينهم نفق هجومي واحد وعدد من خلايا مطلقي القذائف المضادة للدروع، كما قصف 10 مواقع عسكرية و10 مواقع تحت أرضية لإطلاق الصواريخ و6 مستودعات".ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأحد: "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة، 29 شهيدا منهم 6 أطفال و 4 سيدات و 253 إصابة بجراح مختلفة".فيما أفاد مصدر طبي لـ"سبوتنيك" بمقتل فلسطينيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمالي غزة لتصل حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 31 قتيلا.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن مقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد منصور خلال عملية نوعية في منطقة رفح يعتبر إنجازا غير عادي، مشددا أن العملية العسكرية ضد الحركة ستستمر "طالما كان ذلك ضروريا".
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العالم العربي
الجيش الإسرائيلي: إطلاق 580 صاروخا من غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منهم نحو 120 داخل القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الأحد، إن "نحو 580 قذيفة وصاروخًا أُطلقوا من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ بدء العملية العسكرية عصر الجمعة حتى صباح اليوم، وسقط أكثر من 120 صاروخًا داخل قطاع غزة، بينما عبر نحو 470 صاروخًا الحدود نحو إسرائيل، وقد اعترضت القبة الحديدية نحو 200 صاروخ بنسبة نجاح تفوق 96 في المئة".
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "قصف نحو 140 هدفًا تابعًا لحركة "الجهاد الإسلامي"، بينهم نفق هجومي واحد وعدد من خلايا مطلقي القذائف المضادة للدروع، كما قصف 10 مواقع عسكرية و10 مواقع تحت أرضية لإطلاق الصواريخ و6 مستودعات".
ارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
وقالت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأحد: "إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى اللحظة، 29 شهيدا منهم 6 أطفال و 4 سيدات و 253 إصابة بجراح مختلفة".
فيما أفاد مصدر طبي لـ"سبوتنيك" بمقتل فلسطينيين اثنين إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمالي غزة لتصل حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 31 قتيلا.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن مقتل القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خالد منصور خلال عملية نوعية في منطقة رفح يعتبر إنجازا غير عادي، مشددا أن العملية العسكرية ضد الحركة ستستمر "طالما كان ذلك ضروريا".