https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-منصات-إطلاق-صواريخ-تابعة-للجهاد-الإسلامي-في-غزة-فيديو-1066117554.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في غزة... فيديو
الجيش الإسرائيلي يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في غزة... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه استهدف المزيد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:54+0000
2022-08-07T15:54+0000
2022-08-07T15:54+0000
إسرائيل
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قال الجيش في بيان نشره على تويتر: "استمرارا لجهود الجيش الإسرائيلي في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية وتدميرها، قامت طائرات ومروحيات مقاتلة بمهاجمة موقعين إضافيين لإطلاق الصواريخ تابعين للتنظيم في قطاع غزة في وقت سابق اليوم".وأضاف الجيش أنه هاجم خلال الليل 9 حفر إطلاق صواريخ تابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.وختم بيانه بالقول: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الوقت هجومه على أهداف إرهابية".ووسط الحديث عن هدنة يرتقب إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة برعاية مصرية، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لما يقول إنها أهداف تابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.كما كثفت "سرايا القدس" خلال الساعات الماضية من قصفها للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة جنوبي إسرائيل وصولا إلى منطقة الوسط.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يستهدف منصات إطلاق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي في غزة... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أنه استهدف المزيد من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
قال الجيش في بيان نشره على تويتر: "استمرارا لجهود الجيش الإسرائيلي في تحديد مواقع إطلاق الصواريخ التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية وتدميرها، قامت طائرات ومروحيات مقاتلة بمهاجمة موقعين إضافيين لإطلاق الصواريخ تابعين للتنظيم في قطاع غزة في وقت سابق اليوم".
وأضاف الجيش أنه هاجم خلال الليل 9 حفر إطلاق صواريخ تابعة لمنظمة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.
وختم بيانه بالقول: "يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي في هذا الوقت هجومه على أهداف إرهابية".
ووسط الحديث عن هدنة يرتقب إعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة برعاية مصرية، يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه لما يقول إنها أهداف تابعة لـ"سرايا القدس" الذراع العسكري للجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
كما كثفت "سرايا القدس" خلال الساعات الماضية من قصفها للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية الواقعة جنوبي إسرائيل وصولا إلى منطقة الوسط.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ
.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة، وسط تقارير عن قرب إعلان وقف لإطلاق النار برعاية مصرية.