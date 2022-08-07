https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-يقصف-قطاع-غزة-قبل-دقائق-من-إعلان-هدنة-بوساطة-مصرية-1066133158.html
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة قبل دقائق من إعلان الهدنة بوساطة مصرية
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة قبل دقائق من إعلان الهدنة بوساطة مصرية
شن الجيش الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة، قبل نحو 15 دقيقة من دخول وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، حيز التنفيذ. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T20:30+0000
2022-08-07T20:30+0000
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أخبار قطاع غزة
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وقال الجيش في بيان نشره في حسابه بموقع تويتر: "ننفذ الآن غارات على قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.فيما أفادت وسائل إعلام عبرية قبل ذلك بوقت قصير، برشق مستوطنات ومدن إسرائيلية بصواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة.وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صافرات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع" (جنوبا).كما أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية تجاه مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" (المتاخمة للقطاع).وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، دعت مصر إلى "وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن مصدر مسؤول قوله "في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين".بدورها، وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/مصر-تدعو-إلى-وقف-إطلاق-النار-بين-الجهاد-الإسلامي-وإسرائيل-بشكل-شامل-ومتبادل-من-الساعة-2330-مساء-1066128799.html
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أخبار قطاع غزة, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة قبل دقائق من إعلان الهدنة بوساطة مصرية
20:30 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 20:33 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
شن الجيش الإسرائيلي، غارات على قطاع غزة، قبل نحو 15 دقيقة من دخول وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية، حيز التنفيذ.
وقال الجيش في بيان نشره في حسابه بموقع تويتر: "ننفذ الآن غارات على قطاع غزة"، دون مزيد من التفاصيل.
فيما أفادت وسائل إعلام عبرية قبل ذلك بوقت قصير، برشق مستوطنات ومدن إسرائيلية بصواريخ تم إطلاقها من قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: "صافرات الإنذار تدوي في مدينة بئر السبع" (جنوبا).
كما أطلقت "سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، رشقات صاروخية تجاه مستوطنات ما يسمى "غلاف غزة" (المتاخمة للقطاع).
وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، دعت مصر
إلى "وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة وإسرائيل بشكل شامل ومتبادل من الساعة 23:30 مساء بالتوقيت المحلي".
ونقلت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية عن مصدر مسؤول قوله "في إطار حرص مصر على إنهاء حالة التوتر الحالية في قطاع غزة، كثفت مصر اتصالاتها مع كافة الأطراف لاحتواء التصعيد الحالي وفي ضوء تلك الاتصالات تدعو مصر إلى وقف إطلاق النار بشكل شامل ومتبادل اعتبارا من الساعة 23:30 مساء يوم 7/ 8 / 2022 بتوقيت فلسطين".
بدورها، وقالت حركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، "نعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 23:30 ونؤكد ترحيبنا بالجهود المصرية"، مؤكدة "حقها في الرد على أي عدوان صهيوني".
فيما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مسؤول كبير قوله إن "وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي".
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ردت عليها "الجهاد الإسلامي" بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 36 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.