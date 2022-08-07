https://arabic.sputniknews.com/20220807/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-فيديو-يوضح-كيفية-مقتل-القيادي-خالد-منصور-1066093720.html

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوضح كيفية مقتل القيادي خالد منصور

الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يوضح كيفية مقتل القيادي خالد منصور

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، فيديو يوضح كيفية مقتل عضو ‏المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في "سرايا القدس"، خالد منصور، في... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T06:44+0000

2022-08-07T06:44+0000

2022-08-07T06:44+0000

إسرائيل

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وكتب أردعي مع الفيديو الذي شاركه على "تويتر": "هكذا تم القضاء على القيادي البارز في الجهاد الإسلامي المدعو خالد منصور قائد منطقة جنوب القطاع في الجهاد والتي تعادل رتبته رتبة جنرال".وتابع أدرعي مرجحا أنه "تم القضاء في نفس العملية على ناشطين إرهابيين بارزين آخرين، وهما قائد لواء رفح والمدعو زياد المدلل عضو قيادة الجهاد".وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تغريدة له أن "خالد منصورعمد في الأيام الأخيرة على تنفيذ عمليات إرهابية تتمثل بإطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية نحو إسرائيل وكان المخطط والمسؤول المركزي للعملية التخريبية على الحدود والتي أحبطها جيش الدفاع في الأيام الأخيرة".وواصل أفيخاي أدرعي عن خالد منصور أنه "قاد عشرات عمليات إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل، بدءا من قذائف الهاون وحتى وسائل قتالية صاروخية متقدمة. في عملية حارس الأسوار كان مسؤولا عن إطلاق قذائف صاروخية مكثفة خاصة نحو مدينتي أشدود وأشكالون وحاول تنفيذ هجمات ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين".وكانت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الاسلامي" أعلنت رسميا، فجر اليوم الأحد، مقتل عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية في السرايا، خالد منصور، في غارة إسرائيلية على منزل سكني بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقالت وكالة "قدس نت" إن خالد منصور كان قائد لواء المنطقة الجنوبية في "سرايا القدس" وأحد أبرز قادتها وبمثابة المسؤول الأمني عن في حركة "الجهاد الإسلامي".وجاء مقتل منصور بعد نجاته عدة مرات من محاولة اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي له خلال الأعوام السابقة، وهو من مواليد مدينة رفح وانضم عام 1987 لحركة "الجهاد الإسلامي".وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، مقتل زياد المدلل نجل القيادي في الحركة أحمد المدلل، إثر غارة إسرائيلية على قطاع غزة.وبدأ الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي عملية "الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وأكدت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل أحد قادة جناحها العسكري تيسير الجعبري، خلال غارة جوية. وعملت صفارات الإنذار في المناطق المتاخمة لقطاع غزة في إسرائيل طوال الليل.

https://arabic.sputniknews.com/20220806/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعد-تقييم-الوضع-يأمر-بمواصلة-عملية-الفجر-1066060363.html

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