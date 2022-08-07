https://arabic.sputniknews.com/20220807/الحرس-الثوري-الإيراني-يصدر-بيانا-بشأن-جرائم-إسرائيل-في-قطاع-غزة-ويتوعدها-بالندم-1066113725.html

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن "جرائم إسرائيل في قطاع غزة" ويتوعدها بالندم

الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانا بشأن "جرائم إسرائيل في قطاع غزة" ويتوعدها بالندم

ندد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، بشدة بالجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، مؤكدا أن "ارتكاب الكيان الصهيوني هذه الجرائم في شهر محرم سيجعله... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T14:27+0000

2022-08-07T14:27+0000

2022-08-07T14:27+0000

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وصرح الحرس الثوري، في بيان له، أن "الحسابات الخاطئة للكيان الصهيوني ستؤدي إلى تعزيز المقاومة الفلسطينية وتسريع انهيار الكيان الغاصب المحتل"، مؤكدا أن "الجريمة الجديدة التي اقترفها الكيان العنصري قاتل الأطفال المتمثلة بالاعتداء على قطاع غزة واغتيال قادة المقاومة الفلسطينية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وحكومات أخرى كشفت من جديد عن النزعة الوحشية للصهاينة ومن يدعمهم في المنطقة وخارجها"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأوضح البيان، أن "استمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني المظلوم ناجم عن رضوخ بعض الدول العربية أمام نظام الهيمنة والاستكبار واستمرار عملية تطبيع العلاقات مع الكيان الغاصب المحتل للقدس"، مؤكدا أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يجلب الأمن للصهاينة فحسب بل سيعزز إرادة المقاومة الإسلامية بين الشعوب المسلمة والتي تحرق محتلي الأراضي الفلسطينية".وختم البيان بالقول إن "جميع الشعوب المسلمة بما فيها الشعب الإيراني العظيم يدعمون استراتيجية تحرير القدس وبناء دولة فلسطينية بمشاركة كافة الفلسطينيين"، مؤكدا "دعم حرس الثورة الإسلامية للانتفاضة والمقاومة المقدسة للشعب الفلسطيني".يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/إعلام-إسرائيل-وافقت-على-اقتراح-مصر-لوقف-إطلاق-النار-لكن-حركة-الجهاد-الإسلامي-رفضته-1066110452.html

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أخبار إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرس الثوري الإيراني