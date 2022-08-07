https://arabic.sputniknews.com/20220807/الخارجية-التركية-أمين-عام-منظمة-الأمن-والتعاون-الأوروبية-تبدأ-زيارة-إلى-أنقرة-1066101299.html
الخارجية التركية: أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تبدأ زيارة إلى أنقرة
الخارجية التركية: أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تبدأ زيارة إلى أنقرة
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد، ستبدأ زيارة إلى أنقرة من اليوم وحتى الـ 9 من أغسطس/ آب الجاري. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:37+0000
2022-08-07T10:37+0000
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ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، ستزور تركيا يومي 7 و 9 أغسطس.وعن سبب الزيارة أوضحت وزارة الخارجية التركية أنها تأتي من أجل إلقاء كلمة أمام مؤتمر السفراء الثالث عشر.يشار إلى أن تركيا عضو مؤسس في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفقًا للأمن الشامل للمنظمة،و تسهم أنقرة بنشاط في عملها في الأبعاد الاقتصادية والبيئية والبشرية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي
الخارجية التركية: أمين عام منظمة الأمن والتعاون الأوروبية تبدأ زيارة إلى أنقرة
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أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلغا شميد، ستبدأ زيارة إلى أنقرة من اليوم وحتى الـ 9 من أغسطس/ آب الجاري.
ووفق بيان نشرته الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، إن الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
، هيلغا شميد، ستزور تركيا يومي 7 و 9 أغسطس.
وعن سبب الزيارة أوضحت وزارة الخارجية التركية أنها تأتي من أجل إلقاء كلمة أمام مؤتمر السفراء الثالث عشر.
وأضافت أن شميد ستعقد اجتماعا ثنائيا مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية الحالية، لا سيما التطورات في أوكرانيا.
يشار إلى أن تركيا عضو مؤسس في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ووفقًا للأمن الشامل للمنظمة،و تسهم أنقرة بنشاط في عملها في الأبعاد الاقتصادية والبيئية والبشرية.