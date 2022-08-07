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https://arabic.sputniknews.com/20220807/الدفاع-التايوانية-سنرسل-حاملة-طائرات-للرد-على-مواصلة-التدريبات-الصينية-1066092774.html
الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية
الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، اعتزامها إرسال حاملة طائرات وسفن للرد بشكل مناسب على مواصلة الصين تدريباتها العسكرية قبالة تايوان. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T04:33+0000
2022-08-07T05:10+0000
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ونقلت قناة "العربية" عن الوزارة قولها إن إرسالها حاملة الطائرات والسفن سيكون ردا على الصين التي تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات قبالة تايوان.وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، بأن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة.وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة "تويتر": "أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16 و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات".وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس، وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.
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الدفاع التايوانية: سنرسل حاملة طائرات للرد على مواصلة التدريبات الصينية

04:33 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 05:10 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / SAM YEHالجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية
الجيش التايواني... جنود تايوانيون بجوار صواريخ هوك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / SAM YEH
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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، اعتزامها إرسال حاملة طائرات وسفن للرد بشكل مناسب على مواصلة الصين تدريباتها العسكرية قبالة تايوان.
ونقلت قناة "العربية" عن الوزارة قولها إن إرسالها حاملة الطائرات والسفن سيكون ردا على الصين التي تواصل تدريباتها العسكرية ومحاكاة الهجمات قبالة تايوان.
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، بأن الصين أرسلت 20 طائرة و14 سفينة حربية للمشاركة في مناوراتها العسكرية لليوم الثالث، حول الجزيرة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نشرته على منصة "تويتر": "أرسلت الصين أربع طائرات مقاتلة من طراز J-11، وأربع طائرات J-16 و10 طائرات Su-30، بالإضافة إلى طائرة نقل عسكرية ثقيلة Y-20 وطائرة Y-8 المضادة للغواصات".
وأرسلت تايوان دورية جوية لمراقبة الوضع بالإضافة لنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.
وبدأت الصين مناورات بالذخيرة الحية على نطاق واسع حول تايوان (الصينية) رسميا يوم الخميس، وجاءت هذه المناورات كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.
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