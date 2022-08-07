https://arabic.sputniknews.com/20220807/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-ترسانة-ذخيرة-بحجم-45-ألف-طن-موردة-من-الناتو-لنظام-كييف-1066105191.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة ذخيرة بحجم 45 ألف طن موردة من "الناتو" لنظام كييف

الدفاع الروسية تعلن تدمير ترسانة ذخيرة بحجم 45 ألف طن موردة من "الناتو" لنظام كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، قيام وحدات من الجيش الروسي بتدمير ترسانة تحتوي على 45 ألف طن من الذخيرة في منطقة ميكولايف قدمتها مؤخرا دول "الناتو"... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T12:07+0000

2022-08-07T12:07+0000

2022-08-07T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تم تدمير ترسانة بالقرب من فوزنيسينسك في منطقة ميكولايف، حيث تم تخزين 45000 طن من الذخيرة التي قدمتها دول (الناتو) إلى القوات المسلحة الأوكرانية مؤخرا".بالإضافة إلى ذلك، تم قصف 3 مواقع قيادة للجيش الأوكراني خلال اليوم، من ضمنها كتيبة من اللواء 66 الآلي الأوكراني في منطقة أوشيريتينو، وكتيبة من لواء الدفاع الإقليمي رقم 109 في منطقة بيريستكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى استهداف المقاتلين ومعداتهم العسكرية التابعة للجيش الأوكراني في 173 منطقة.ونوه ملخص العمليات العسكرية الصادر عن الدفاع الروسية إلى أنه "تم تدمير قاذفة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "بوك-إم 1" بالقرب من منطقة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخمسة مستودعات للذخيرة، بما في ذلك مستودع ذخيرة مجهز في إحدى ورش مصنع (سانت إلينسكي لبناء الآليات) في منطقة داشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وابتداءً من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدّت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/1066100858.html

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