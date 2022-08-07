https://arabic.sputniknews.com/20220807/الذراع-العسكري-لـحماس-مقتل-ناشط-آخر-من-الحركة-بهجوم-إسرائيلي-على-مخيم-البريج-للاجئين-1066127572.html
الذراع العسكري لـ"حماس": مقتل ناشط آخر من الحركة بهجوم إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين
الذراع العسكري لـ"حماس": مقتل ناشط آخر من الحركة بهجوم إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين
أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل ناشط آخر من الحركة بقصف إسرائيلي على قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T18:32+0000
2022-08-07T18:32+0000
2022-08-07T18:32+0000
حركة حماس
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار قطاع غزة
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وقالت في بيان مقتضب: "كتائب القسام تزف المجاهد ياسر نمر النباهين من مخيم البريج والذي ارتقى وأبناؤه الثلاثة خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة".وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت كتائب القسام، مقتل أحد عناصرها بغارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ضد حركة الجهاد الإسلامي ردت عليها سرايا القدس الذراع العسكري للحركة بإطلاق مئات الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار قطاع غزة
الذراع العسكري لـ"حماس": مقتل ناشط آخر من الحركة بهجوم إسرائيلي على مخيم البريج للاجئين
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أعلنت "كتائب عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، مقتل ناشط آخر من الحركة بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت في بيان مقتضب: "كتائب القسام تزف المجاهد ياسر نمر النباهين من مخيم البريج والذي ارتقى وأبناؤه الثلاثة خلال العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت كتائب القسام
، مقتل أحد عناصرها بغارة إسرائيلية شمالي قطاع غزة.
وتشن إسرائيل ضربات جوية على غزة منذ يوم الجمعة، ضد حركة الجهاد الإسلامي ردت عليها سرايا القدس الذراع العسكري للحركة بإطلاق مئات الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 43 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.