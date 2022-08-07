https://arabic.sputniknews.com/20220807/الرئاسة-الفلسطينية-العدوان-الإسرائيلي-تجاوز-كل-الخطوط-الحمراء-1066099966.html
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء
أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:02+0000
2022-08-07T10:02+0000
2022-08-07T10:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال أبوردينة إن "استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة وجنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء".واعتبر أن ما يحدث يمثل محاولة من إسرائيل لدفع الأمور نحو التصعيد والمزيد من أجواء التوتر.وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان".وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.وأطلقت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة تيسير الجعبري، وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.ووسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، حثت الكثير من الدول والمنظمات الدولية جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية وخفض حدة التوتر، كما تحاول مصر التوسط من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/لابيد-يلتقي-مع-نتنياهو-لبحث-العملية-العسكرية-على-غزة-1066099665.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الرئاسة الفلسطينية: العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء
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أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
جاء هذا في تصريحات للناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية.
وقال أبوردينة إن "استمرار العدوان الإسرائيلي سواء في المسجد الأقصى المبارك أو قطاع غزة وجنين وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية، هو تجاوز لكل الخطوط الحمراء".
واعتبر أن ما يحدث يمثل محاولة من إسرائيل لدفع الأمور نحو التصعيد
والمزيد من أجواء التوتر.
وطالب المسؤول الفلسطيني المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لوقف "العدوان الإسرائيلي قبل فوات الأوان".
وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس محمود عباس يواصل جهوده مع الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.
وحث مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الحرب على قطاع غزة على الوقوف عند مسؤولياته لوقف هذا العدوان.
وأطلقت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة تيسير الجعبري، وردا على الهجوم، أعلنت حركة "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.
ووسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وحركة "الجهاد الإسلامي"، حثت الكثير من الدول والمنظمات الدولية جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية وخفض حدة التوتر، كما تحاول مصر التوسط من أجل عودة الهدوء في أقرب وقت.