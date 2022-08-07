https://arabic.sputniknews.com/20220807/السعودية-اقتحام-المستوطنين-باحات-الأقصى-خرق-خطير-للقانون-الدولي-1066104380.html

السعودية: اقتحام المستوطنين باحات الأقصى خرق خطير للقانون الدولي

السعودية: اقتحام المستوطنين باحات الأقصى خرق خطير للقانون الدولي

أدانت السعودية، اليوم الأحد، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، من قبل المستوطنين الإسرائيليين، مؤكدة أن هذا العمل خرق خطير للقانون الدولي وللوضع التاريخي... 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T11:41+0000

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2022-08-07T11:41+0000

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وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تفاقم التوتر وتدفع بالأوضاع إلى دوامة عنف مستمرة.كما طالبت الخارجية السعودية، المجتمع الدولي، بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل الجهود كافة لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.وكانت الخارجية السعودية قد أعربت في وقت سابق اليوم، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قامت به القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة الجهاد الإسلامي بإطلاق وابل من الصواريخ.وقالت تل أبيب إنها اضطُرت لإطلاق عملية "استباقية" ضد حركة "الجهاد الإسلامي"، مشيرة إلى أنها كانت تخطط لهجوم وشيك ضدها.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تتوعد-بتحويل-مستوطنات-غلاف-غزة-إلى-مكان-غير-قابل-للحياة-1066102351.html

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السعودية, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي