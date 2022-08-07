https://arabic.sputniknews.com/20220807/السعودية-تخصص-400-مليون-دولار-لدعم-مشاريع-الرياضة-والشباب-في-اليمن-1066133001.html
السعودية تخصص 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن
السعودية تخصص 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تخصيصها 400 مليون دولار، لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن الذي يشهد صراعأ على السلطة منذ 8 أعوام. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T20:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. قال مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد المدخلي، خلال لقائه اليوم في عدن، مع وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "البرنامج اعتمد في خطته مبلغ 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن، وإنه سيسعى إلى تنفيذ الكثير من المشاريع وفق الاحتياجات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة".من جانبه، ناقش الوزير البكري مع المدخلي، "أهم الاحتياجات وتدخلات البرنامج السعودي في مجال المشاريع الرياضية وبناء المنشآت وسبل التعاون المشترك".وأشاد البكري، بـ"جهود البرنامج في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب مع الحوثيين في العاصمة الموقتة عدن خلال صيف العام 2015".واستعرض وزير الشباب والرياضة اليمني "الهموم التي تعاني منها الوزارة في ظل شح الإمكانيات والموارد"، متهماً جماعة الحوثيين بـ "الاستئثار بمقدرات صندوق رعاية النشء والشباب وتسخيرها فيما يسمى بالمجهود الحربي، وحرمان الأندية الرياضية في الجمهورية وشبابها من الاستفادة منها وبناء المنشآت الرياضية والصالات".ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/السلام-لا-يزال-بعيدا-في-اليمن-رغم-تمديد-الهدنة-للمرة-الثالثة-1066129577.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
السعودية تخصص 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن
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أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تخصيصها 400 مليون دولار، لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن الذي يشهد صراعأ على السلطة منذ 8 أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. قال مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، أحمد المدخلي، خلال لقائه اليوم في عدن، مع وزير الشباب والرياضة اليمني، نايف البكري، حسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، إن "البرنامج اعتمد في خطته مبلغ 400 مليون دولار لدعم مشاريع الرياضة والشباب في اليمن، وإنه سيسعى إلى تنفيذ الكثير من المشاريع وفق الاحتياجات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة".
من جانبه، ناقش الوزير البكري مع المدخلي، "أهم الاحتياجات وتدخلات البرنامج السعودي في مجال المشاريع الرياضية وبناء المنشآت وسبل التعاون المشترك".
وأشاد البكري، بـ"جهود البرنامج في دعم وإعادة تأهيل المنشآت الرياضية التي تعرضت للتدمير خلال الحرب مع الحوثيين في العاصمة الموقتة عدن خلال صيف العام 2015".
واستعرض وزير الشباب والرياضة اليمني "الهموم التي تعاني منها الوزارة في ظل شح الإمكانيات والموارد"، متهماً جماعة الحوثيين بـ "الاستئثار بمقدرات صندوق رعاية النشء والشباب وتسخيرها فيما يسمى بالمجهود الحربي، وحرمان الأندية الرياضية في الجمهورية وشبابها من الاستفادة منها وبناء المنشآت الرياضية والصالات".
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.