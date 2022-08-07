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https://arabic.sputniknews.com/20220807/السلطات-السعودية-تفتح-تحقيقا-حول-ملابسات-سقوط-طائرة-داخل-البحر-في-منطقة-عسير-فيديو-1066097878.html
السلطات السعودية تفتح تحقيقا حول ملابسات سقوط طائرة داخل البحر في منطقة عسير... فيديو
السلطات السعودية تفتح تحقيقا حول ملابسات سقوط طائرة داخل البحر في منطقة عسير... فيديو
فتحت السلطات السعودية تحقيقا حول ملابسات سقوط طائرة في عمق 30 مترا داخل البحر في منطقة عسير جنوب غربي المملكة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T08:53+0000
2022-08-07T08:53+0000
أخبار السعودية اليوم
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ووفقا لبيان نشره مكتب تحقيقات الطيران في المملكة العربية السعودية، أكد أنه شرع في تحقيق حول سقوط طائرة أول أمس الجمعة، في البحر بمنطقة عسير.وأوضح بيان المكتب أن سقوط الطائرة كان "في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي، بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترا داخل البحر".وفيما أكد البيان الذي نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الطائرة أصيبت بأضرار وصفها بالـ"كبيرة"، لفت إلى أن قوات حرس الحدود قد تولت إنقاذ قائدها ومرافقه ونقلهما إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.وقال: "تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضراء جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.
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أخبار السعودية اليوم

السلطات السعودية تفتح تحقيقا حول ملابسات سقوط طائرة داخل البحر في منطقة عسير... فيديو

08:53 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouhمضادات الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار شمال حماة
مضادات الجيش السوري تسقط طائرة مسيرة مذخرة بقنابل شديدة الانفجار شمال حماة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Bassel Shurtouh
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فتحت السلطات السعودية تحقيقا حول ملابسات سقوط طائرة في عمق 30 مترا داخل البحر في منطقة عسير جنوب غربي المملكة.
ووفقا لبيان نشره مكتب تحقيقات الطيران في المملكة العربية السعودية، أكد أنه شرع في تحقيق حول سقوط طائرة أول أمس الجمعة، في البحر بمنطقة عسير.
وأوضح بيان المكتب أن سقوط الطائرة كان "في تمام الساعة 15:38 حسب التوقيت العالمي، بجانب مهبط الطائرات التابع لنادي الطيران بالحريضة قرابة 30 مترا داخل البحر".
وفيما أكد البيان الذي نشره المكتب عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الطائرة أصيبت بأضرار وصفها بالـ"كبيرة"، لفت إلى أن قوات حرس الحدود قد تولت إنقاذ قائدها ومرافقه ونقلهما إلى مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها.
وقال: "تم إخراج الطائرة من البحر حيث تعرضت لأضراء جسيمة، وفور ذلك باشر مكتب تحقيقات الطيران في إجراء التحقيقات للكشف عن ملابسات وظروف الحادث.
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