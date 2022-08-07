https://arabic.sputniknews.com/20220807/الشرطة-الأمريكية-تحقق-في-مقتل-4-مسلمين-1066097393.html
الشرطة الأمريكية تحقق في مقتل 4 مسلمين
الشرطة الأمريكية تحقق في مقتل 4 مسلمين
أعلنت شرطة نيومكسيكو الأمريكية فتح تحقيق في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذا العام ومقتل مسلم آخر العام الماضي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T08:49+0000
2022-08-07T08:49+0000
2022-08-07T08:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشرطة ألبوكيركي أنها عثرت على جثة القتيل الرابع ليل الجمعة السبت.ولم تحدد الشرطة الأمريكية هوية القتيل إلا أنها أعلنت أنه في العشرينات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا".وأشار البيان إلى أن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا.من بين الضحايا باكستانيان، أحدهما كان يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من آب/أغسطس الجاري.وعندما عثر على جثة الآخر في 26 تموز/يوليو الماضي، كان في الحادية والأربعين من عمره.وذكرت الشرطة أن المحققين يبحثون ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات للاتصال بخط هاتفي محدد، لافتة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيق.
https://arabic.sputniknews.com/20220719/الشرطة-الأمريكية-تعتقل-17-عضوا-بالكونغرس-من-أمام-المحكمة-العليا-1065308174.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية تحقق في مقتل 4 مسلمين
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أعلنت شرطة نيومكسيكو الأمريكية فتح تحقيق في علاقة محتملة بين مقتل 3 مسلمين هذا العام ومقتل مسلم آخر العام الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن بيان لشرطة ألبوكيركي أنها عثرت على جثة القتيل الرابع ليل الجمعة السبت.
ولم تحدد الشرطة الأمريكية
هوية القتيل إلا أنها أعلنت أنه في العشرينات من عمره ومسلم "أصله من جنوب آسيا".
وأشار البيان إلى أن المحققين يعتقدون أن جريمة القتل هذه قد تكون مرتبطة بثلاث عمليات قتل مؤخرا لرجال مسلمين من جنوب آسيا أيضا.
من بين الضحايا باكستانيان، أحدهما كان يبلغ من العمر 27 عاما عندما تم العثور على جثته في الأول من آب/أغسطس الجاري.
وعندما عثر على جثة الآخر في 26 تموز/يوليو الماضي، كان في الحادية والأربعين من عمره.
وذكرت الشرطة أن المحققين يبحثون ما إذا كانت جرائم القتل هذه مرتبطة بمقتل رجل أفغاني في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 أمام شركة يديرها مع شقيقه في البوكيرك.
ودعت الشرطة أي شخص لديه معلومات للاتصال بخط هاتفي محدد، لافتة إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يشارك في التحقيق.