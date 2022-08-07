https://arabic.sputniknews.com/20220807/الشرطة-الكويتية-تضبط-باحثا-نفسيا-يهرب-المخدرات-للسجناء-1066106840.html
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
تمكنت الشرطة الكويتية من ضبط باحث نفسي يقوم بتهريب المخدرات إلى نزلاء السجن المركزي في البلاد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:43+0000
2022-08-07T12:43+0000
2022-08-07T12:43+0000
العالم العربي
الكويت
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وتحقق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الباحث النفسي بعد ضبطه للتعرف على تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى الإدارة لاستكمال التحقيقات معه في قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء.ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهم للتعرف على مصدر الحبوب المخدرة التي كان يهربها للسجناء والكمية التي قام بتهريبها إلى داخل السجن قبل ضبطه.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن أمن السجن المركزي اشتبه في الباحث النفسي قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.ولفت المصدر إلى أن المتهم قال في البداية إن الحبوب المضبوطة بحوزته كانت للاستخدام الشخصي قبل أن يتراجع عن أقواله ويقر بأنه كان يقوم بتهريبها للسجناء.
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العالم العربي, الكويت
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
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تمكنت الشرطة الكويتية من ضبط باحث نفسي يقوم بتهريب المخدرات إلى نزلاء السجن المركزي في البلاد.
وتحقق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الباحث النفسي بعد ضبطه للتعرف على تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت
صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اقتياد المتهم
إلى الإدارة لاستكمال التحقيقات معه في قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء.
ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهم للتعرف على مصدر الحبوب المخدرة التي كان يهربها للسجناء والكمية التي قام بتهريبها إلى داخل السجن
قبل ضبطه.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن أمن السجن المركزي اشتبه في الباحث النفسي
قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.
ولفت المصدر إلى أن المتهم قال في البداية إن الحبوب المضبوطة بحوزته كانت للاستخدام الشخصي قبل أن يتراجع عن أقواله ويقر بأنه كان يقوم بتهريبها للسجناء.