عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/الشرطة-الكويتية-تضبط-باحثا-نفسيا-يهرب-المخدرات-للسجناء-1066106840.html
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء
تمكنت الشرطة الكويتية من ضبط باحث نفسي يقوم بتهريب المخدرات إلى نزلاء السجن المركزي في البلاد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:43+0000
2022-08-07T12:43+0000
العالم العربي
الكويت
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/48/1026204856_0:280:4819:2990_1920x0_80_0_0_cf17aca9dc60886993761d470125ef8b.jpg
وتحقق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الباحث النفسي بعد ضبطه للتعرف على تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى الإدارة لاستكمال التحقيقات معه في قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء.ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهم للتعرف على مصدر الحبوب المخدرة التي كان يهربها للسجناء والكمية التي قام بتهريبها إلى داخل السجن قبل ضبطه.ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن أمن السجن المركزي اشتبه في الباحث النفسي قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.ولفت المصدر إلى أن المتهم قال في البداية إن الحبوب المضبوطة بحوزته كانت للاستخدام الشخصي قبل أن يتراجع عن أقواله ويقر بأنه كان يقوم بتهريبها للسجناء.
https://arabic.sputniknews.com/20210511/جريمة-صباح-السالم-هزت-الكويت-انطلاق-محاكمة-قاتل-فرح-أكبر-1048935129.html
https://arabic.sputniknews.com/20220322/إعلام-محلي-الإفراج-عن-المشمولين-بقرارات-العفو-لأمير-الكويت-غدا-1060316994.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102620/48/1026204856_229:0:4588:3269_1920x0_80_0_0_c79e750dddd9ea506dfa4c0b465270f1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الكويت

الشرطة الكويتية تضبط باحثا نفسيا يهرب المخدرات للسجناء

12:43 GMT 07.08.2022
© AP Photo / Uncreditedالشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / Uncredited
تابعنا عبرTelegram
تمكنت الشرطة الكويتية من ضبط باحث نفسي يقوم بتهريب المخدرات إلى نزلاء السجن المركزي في البلاد.
وتحقق الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مع الباحث النفسي بعد ضبطه للتعرف على تفاصيل الواقعة، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الأحد.
الشرطة في الكويت - القوات الخاصة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2021
جريمة صباح السالم هزت الكويت... انطلاق محاكمة قاتل "فرح أكبر"
11 مايو 2021, 10:12 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى الإدارة لاستكمال التحقيقات معه في قضية تهريب ممنوعات إلى السجناء.
ومن المقرر أن يتم التحقيق مع المتهم للتعرف على مصدر الحبوب المخدرة التي كان يهربها للسجناء والكمية التي قام بتهريبها إلى داخل السجن قبل ضبطه.
ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يتولى منصب أمير الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
إعلام محلي: الإفراج عن المشمولين بقرارات العفو لأمير الكويت غدا
22 مارس, 16:52 GMT
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن أمن السجن المركزي اشتبه في الباحث النفسي قبل إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أنه تم العثور على كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.
ولفت المصدر إلى أن المتهم قال في البداية إن الحبوب المضبوطة بحوزته كانت للاستخدام الشخصي قبل أن يتراجع عن أقواله ويقر بأنه كان يقوم بتهريبها للسجناء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала