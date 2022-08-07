https://arabic.sputniknews.com/20220807/العراق-السجن-المؤبد-لأربعة-بعد-إدانتهم-باستهداف-مطار-بغداد-بالصواريخ-1066109556.html
العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار بغداد بالصواريخ
العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار بغداد بالصواريخ
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة اشتراكهم في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:59+0000
2022-08-07T12:59+0000
2022-08-07T12:59+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/76/1019437695_0:62:2500:1468_1920x0_80_0_0_c6252507651629b882868b40502a02ec.jpg
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في تاريخ 28/ 1/ 2022"، وفقا موقع "السومرية نيوز" العراقي.وتابع البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".وكان مصدر أمني قد أكد في شهر يناير 2022 لـ"سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن 6، في تمام الساعة 4:30 صباحا".وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قيادة-عمليات-بغداد-تحذر-من-قصف-المنطقة-الخضراء-ومطار-بغداد-الدولي-1062796591.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101943/76/1019437695_150:0:2318:1626_1920x0_80_0_0_dafd92fb61f03c01633f9d081463626d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار بغداد بالصواريخ
تابعنا عبر
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة اشتراكهم في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن "محكمة جنايات الكرخ
، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد
بالصواريخ في تاريخ 28/ 1/ 2022"، وفقا موقع
"السومرية نيوز" العراقي.
وتابع البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
وكان مصدر أمني قد أكد في شهر يناير 2022 لـ"سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن 6، في تمام الساعة 4:30 صباحا".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج
أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".