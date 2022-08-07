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العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار ‏بغداد بالصواريخ
العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار ‏بغداد بالصواريخ
قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة اشتراكهم في جريمة استهداف مطار ‏بغداد بالصواريخ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.‏ 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T12:59+0000
2022-08-07T12:59+0000
العراق
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وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في تاريخ 28/ 1/ 2022"، وفقا موقع "السومرية نيوز" العراقي.وتابع البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".وكان مصدر أمني قد أكد في شهر يناير 2022 لـ"سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن 6، في تمام الساعة 4:30 صباحا".وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
https://arabic.sputniknews.com/20220528/قيادة-عمليات-بغداد-تحذر-من-قصف-المنطقة-الخضراء-ومطار-بغداد-الدولي-1062796591.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

العراق... السجن المؤبد لأربعة بعد إدانتهم باستهداف مطار ‏بغداد بالصواريخ

12:59 GMT 07.08.2022
© AFP 2022مطار بغداد
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
مطار بغداد
© AFP 2022
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قضت محكمة عراقية، اليوم الأحد، بالسجن المؤبد لـ4 أشخاص بتهمة اشتراكهم في جريمة استهداف مطار ‏بغداد بالصواريخ في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.‏
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان له إن "محكمة جنايات الكرخ، أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق مجرمين اشتركوا في جريمة استهداف مطار بغداد بالصواريخ في تاريخ 28/ 1/ 2022"، وفقا موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وتابع البيان أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
أحد مجمعات قصور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بالقرب من مطار بغداد الدولي، العراق 12 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2022
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28 مايو, 09:04 GMT
وكان مصدر أمني قد أكد في شهر يناير 2022 لـ"سبوتنيك"، "استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ، لا تقل عن 6، في تمام الساعة 4:30 صباحا".
وأضاف المصدر أن "الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرج أو مناطق قريبة من الجانب المدني، وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ".
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