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الكويت تصدر قرارا بتعديل أسعار عقود العمالة المنزلية
الكويت تصدر قرارا بتعديل أسعار عقود العمالة المنزلية
أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، اليوم الأحد، قرارا وزاريا بتعديل أسعار عقود استقدام العمالة المنزلية الجديدة إلى الكويت. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T14:16+0000
2022-08-07T14:16+0000
الكويت
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وبحسب صحيفة "القبس"، حددت الوزارة حدا أقصى لتسعيرة استقدام العقود وفق البلدان المستقدمة منها.وبعد تعديل التسعيرة، أصبحت قيمة عقود العمالة المستقدمة، كالتالي:- 850 دينار لعمالة الفلبين.- 700 دينار لكل من الهند وسيريلانكا ونيبال.- 500 دينار لدول أفريقيا.- 350 ديناراً للجوازات الخاصة.وأضافت الوزارة أن ذلك لا يشمل قيمة تذاكر السفر.كما نص القرار على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى للأسعار المحددة، في حين سيعاد النظر في القرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به. وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
https://arabic.sputniknews.com/20220725/التجارة-والصناعة-الكويتية-تحذر-مكاتب-استقدام-العمالة-المنزلية-1065521525.html
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الكويت, العالم العربي

الكويت تصدر قرارا بتعديل أسعار عقود العمالة المنزلية

14:16 GMT 07.08.2022
© AP Photoمدينة الكويت
مدينة الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo
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أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان، اليوم الأحد، قرارا وزاريا بتعديل أسعار عقود استقدام العمالة المنزلية الجديدة إلى الكويت.
وبحسب صحيفة "القبس"، حددت الوزارة حدا أقصى لتسعيرة استقدام العقود وفق البلدان المستقدمة منها.
وبعد تعديل التسعيرة، أصبحت قيمة عقود العمالة المستقدمة، كالتالي:
- 850 دينار لعمالة الفلبين.
- 700 دينار لكل من الهند وسيريلانكا ونيبال.
- 500 دينار لدول أفريقيا.
- 350 ديناراً للجوازات الخاصة.
وأضافت الوزارة أن ذلك لا يشمل قيمة تذاكر السفر.
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التجارة والصناعة الكويتية تحذر مكاتب استقدام العمالة المنزلية
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كما نص القرار على معاقبة كل من يخالف الحد الأقصى للأسعار المحددة، في حين سيعاد النظر في القرار بعد 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وسيدخل القرار حيز التنفيذ بدءا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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