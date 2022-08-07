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الليلة... السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب
الليلة... السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب
على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية، يلتقي منتخبا مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العرب للشباب. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:54+0000
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تووفق صحيفة عكاظ السعودية، فإن منتخب "الصقور الخضر" يسعى للحفاظ على لقبه الذي فاز به في النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في الدوحة بقطر.وتأهل الفراعنة للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الجزائري في قبل النهائي بـ3 اهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد المنتخب السعودي على حساب المنتخب الفلسطيني الذي اكتسحه بخماسية نظيفة.فإذا كان المنتخب السعودي على أرضه وبين جمهوره، فإن الجالية المصرية بالمملكة قد حرص كثير منها على مؤازرة منتخبها، حيث شهدت مباراته أمام الجزائر في الدور نصف النهائي جمهوراً كبيراً، مما يؤشر على حضور قوي في مباراته أمام صاحب الأرض.
https://arabic.sputniknews.com/20210703/أهداف-مباراة-السعودية-ومصر-3-2-في-كأس-العرب-للشباب-فيديو-1049458141.html
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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم

الليلة... السعودية ومصر في نهائي كأس العرب للشباب

07:54 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورحارس المنتخب السعودي عبدالله المعيوف في المباراة ضد المنتخب الروسي
حارس المنتخب السعودي عبدالله المعيوف في المباراة ضد المنتخب الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في مدينة أبها السعودية، يلتقي منتخبا مصر والسعودية، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس العرب للشباب.
تووفق صحيفة عكاظ السعودية، فإن منتخب "الصقور الخضر" يسعى للحفاظ على لقبه الذي فاز به في النسخة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في الدوحة بقطر.
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وتأهل الفراعنة للمباراة النهائية عقب فوزه على نظيره الجزائري في قبل النهائي بـ3 اهداف مقابل هدف واحد، فيما صعد المنتخب السعودي على حساب المنتخب الفلسطيني الذي اكتسحه بخماسية نظيفة.

ويتوقع أن يحضر عدد كبير من الجماهير لمساندة المنتخبين في مباراتهما النهائية، قياسا على الأعداد التي تواجدت في الأدوار السابقة.

فإذا كان المنتخب السعودي على أرضه وبين جمهوره، فإن الجالية المصرية بالمملكة قد حرص كثير منها على مؤازرة منتخبها، حيث شهدت مباراته أمام الجزائر في الدور نصف النهائي جمهوراً كبيراً، مما يؤشر على حضور قوي في مباراته أمام صاحب الأرض.
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