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المملكة المغربية تجدد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
المملكة المغربية تجدد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني
جددت المملكة المغربية مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أكدت في بيان أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يكمن في... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T01:40+0000
2022-08-07T01:40+0000
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موسكو - سبوتنيك. ودعت الخارجية المغربية في بيانها، إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، كان قد أعلن الجمعة الماضية، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار فلسطين اليوم

المملكة المغربية تجدد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

01:40 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة
 الطائرات الإسرائيلية تدمر عدة منازل بالكامل في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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جددت المملكة المغربية مواقفها الثابتة والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث أكدت في بيان أن الحل المستدام للصراع بين الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام.
موسكو - سبوتنيك. ودعت الخارجية المغربية في بيانها، إلى تجنب مزيد من التصعيد واستعادة التهدئة لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة وتجنيب المنطقة مزيدا من الاحتقان والتوتر الذي يقوض فرص السلام.
وأضافت الخارجية أنها، "تتابع بقلق بالغ ما تشهده الأوضاع في قطاع غزة من تدهور كبير، نتيجة عودة أعمال العنف والاقتتال وما خلفته من ضحايا وخسائر في الأرواح والممتلكات".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، كان قد أعلن الجمعة الماضية، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي بالحركة بسام السعدي.
واستهدف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقار لحركة الجهاد الإسلامي أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.
وردا على الهجوم، أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إطلاق مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على مقتل الجعبري.
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