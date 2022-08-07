عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/الناطق-باسم-الجهاد-الإسلاميلا-تهدئة-والكلمة-للميدان-وذاهبون-للجم-الاحتلال-لأبعد-مدى-1066091834.html
الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى
الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى
قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن صواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T00:31+0000
2022-08-07T00:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1046763060_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_37902ec4d578bcfe0b88e5dc72731aec.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق في بيان: "لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى، وصواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية محلية منذ قليل، بأن، قوات الجيش الإسرائيلي تقوم باقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت، يوم الجمعة الاضي، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وأكدت "القناة 13" الإسرائيلية نبأ اغتيال تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)، فيما أشارت إذاعة "كان" إلى أن الجعبري كان يخطط لسلسلة هجمات ويقف خلف العديد من الهجمات خلال العملية الأخيرة في العام الماضي.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1046763060_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b776d312edb65cf4cb889c97f7d75742.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل

الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى

00:31 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damourحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020
حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية تحتفل بالذكرى الـ 33 لانطلاقها، دمشق، سوريا 7 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبرTelegram
قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن صواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".
موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق في بيان: "لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى، وصواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".
وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية محلية منذ قليل، بأن، قوات الجيش الإسرائيلي تقوم باقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت، يوم الجمعة الاضي، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وأكدت "القناة 13" الإسرائيلية نبأ اغتيال تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)، فيما أشارت إذاعة "كان" إلى أن الجعبري كان يخطط لسلسلة هجمات ويقف خلف العديد من الهجمات خلال العملية الأخيرة في العام الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бронеавтомобиль Тигр ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 19:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала