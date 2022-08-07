https://arabic.sputniknews.com/20220807/الناطق-باسم-الجهاد-الإسلاميلا-تهدئة-والكلمة-للميدان-وذاهبون-للجم-الاحتلال-لأبعد-مدى-1066091834.html
الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى
الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى
قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن صواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T00:31+0000
2022-08-07T00:31+0000
2022-08-07T00:31+0000
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق في بيان: "لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى، وصواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية محلية منذ قليل، بأن، قوات الجيش الإسرائيلي تقوم باقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت، يوم الجمعة الاضي، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وأكدت "القناة 13" الإسرائيلية نبأ اغتيال تيسير الجعبري، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)، فيما أشارت إذاعة "كان" إلى أن الجعبري كان يخطط لسلسلة هجمات ويقف خلف العديد من الهجمات خلال العملية الأخيرة في العام الماضي.
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الناطق باسم الجهاد الإسلامي:لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى
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قال الناطق باسم الجهاد الإسلامي، طارق سلمي، اليوم الأحد، أن صواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".
موسكو - سبوتنيك
. وقال الناطق في بيان: "لا تهدئة والكلمة للميدان وذاهبون للجم الاحتلال لأبعد مدى، وصواريخ المقاومة هي جزء بسيط من الثمن الذي سيدفعه الاحتلال بعد اغتياله القيادي تيسير الجعبري وإمعانه في جرائمه".
وفي سياق متصل أفادت مصادر فلسطينية محلية منذ قليل، بأن، قوات الجيش الإسرائيلي تقوم باقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.
وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن قوات الجيش الاسرائيلي اغتالت، يوم الجمعة الاضي، تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.
وأكدت "القناة 13" الإسرائيلية نبأ اغتيال تيسير الجعبري
، قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس (لواء غزة والشمال)، فيما أشارت إذاعة "كان" إلى أن الجعبري كان يخطط لسلسلة هجمات ويقف خلف العديد من الهجمات خلال العملية الأخيرة في العام الماضي.