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الهند... إطلاق قمرين اصطناعيين إلى مدار حول الأرض وفقدان بياناتهما
الهند... إطلاق قمرين اصطناعيين إلى مدار حول الأرض وفقدان بياناتهما
أطلقت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (إيسرو)، اليوم الأحد، صاروخا فضائيا يحمل قمرين اصطناعيين، ولكنها فقدت بياناتهما في المرحلة النهائية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T18:00+0000
2022-08-07T18:00+0000
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أخبار الهند اليوم
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وذكرت إذاعة "آل إنديا راديو" المحلية أنه تم إطلاق الصاروخ، الذي يبلغ طوله 34 مترا ووزنه 120 طنا، من مركز (ساتيش داوان) الفضائي في ولاية (أندرا براديش) جنوبي الهند في الساعة 9:18 صباحا بالتوقيت المحلي، "وكالة المغرب العربي".وأضاف المصدر ذاته أن الصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا لرصد الأرض وآخر للأبحاث، طوره فريق طلاب من معهد (سبايس كيدس انديا)، بمشاركة 750 طالبا.في هذا الصدد، قال رئيس "إيسرو"، إيس سوماناث، عقب الإطلاق، إن المراحل الثلاث للمهمة قد اكتملت، مضيفا أن بيانات المرحلة النهائية من عملية الإطلاق فقدت، وأن العلماء يتابعون العملية لمعرفة النتيجة النهائية في ما يتعلق بوصول القمرين إلى المدار المستهدف.
https://arabic.sputniknews.com/20191127/الهند-تطلق-قمرها-الصناعي-و-13-مركبة-فضائية-أمريكية-إلى-المدار-1043534638.html
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العالم, أخبار الهند اليوم

الهند... إطلاق قمرين اصطناعيين إلى مدار حول الأرض وفقدان بياناتهما

18:00 GMT 07.08.2022
© Photo / CCOقمر صناعي
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Photo / CCO
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أطلقت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء (إيسرو)، اليوم الأحد، صاروخا فضائيا يحمل قمرين اصطناعيين، ولكنها فقدت بياناتهما في المرحلة النهائية.
وذكرت إذاعة "آل إنديا راديو" المحلية أنه تم إطلاق الصاروخ، الذي يبلغ طوله 34 مترا ووزنه 120 طنا، من مركز (ساتيش داوان) الفضائي في ولاية (أندرا براديش) جنوبي الهند في الساعة 9:18 صباحا بالتوقيت المحلي، "وكالة المغرب العربي".
وأضاف المصدر ذاته أن الصاروخ يحمل قمرا اصطناعيا لرصد الأرض وآخر للأبحاث، طوره فريق طلاب من معهد (سبايس كيدس انديا)، بمشاركة 750 طالبا.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2019
الهند تطلق قمرها الصناعي و13 مركبة فضائية أمريكية إلى المدار
27 نوفمبر 2019, 06:37 GMT
في هذا الصدد، قال رئيس "إيسرو"، إيس سوماناث، عقب الإطلاق، إن المراحل الثلاث للمهمة قد اكتملت، مضيفا أن بيانات المرحلة النهائية من عملية الإطلاق فقدت، وأن العلماء يتابعون العملية لمعرفة النتيجة النهائية في ما يتعلق بوصول القمرين إلى المدار المستهدف.
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