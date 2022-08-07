https://arabic.sputniknews.com/20220807/الولايات-المتحدة-تحذر-جزر-المحيط-الهادئ-من-صراع-ضد-الأنظمة-القسرية-1066104516.html
الولايات المتحدة تحذر جزر المحيط الهادئ من صراع ضد "الأنظمة القسرية"
الولايات المتحدة تحذر جزر المحيط الهادئ من صراع ضد "الأنظمة القسرية"
حذرت دبلوماسية أمريكية كبيرة، اليوم الأحد، جزر المحيط الهادئ من "صراع جديد ضد الأنظمة المتعطشة للسلطة"، وذلك أثناء زيارتها لجزر سليمان للاحتفال بالذكرى... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:44+0000
2022-08-07T11:44+0000
2022-08-07T11:44+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وانتقدت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان مجموعة جديدة من زعماء العالم الذين أحيوا الأفكار "المفلسة" حول استخدام القوة - دون ذكر أي دولة بعينها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".وقالت شيرمان، التي كانت تحضر حفل تأبين في جزر سليمان وهي المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "البعض حول العالم" نسوا تكلفة الحرب، أو يتجاهلون دروس الماضي.وانتقدت "القادة الذين يعتقدون أن الإكراه والضغط والعنف هي أدوات تستخدم مع الإفلات من العقاب"، لكنها لم تحدد أي أسماء خلال حديثها في الخدمة.كانت معركة وادي القنال أو "غوادالكانال" نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية. قتل في المعركة البرية والبحرية والجوية العنيفة التي استمرت سبعة أشهر بين قوات الحلفاء واليابان- عشرات الآلاف من القوات، معظمهم من اليابانيين.وفي تصوير الوضع اليوم على أنه يحمل أصداء خافتة للحرب ضد ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، حثت الدبلوماسية الأمريكية المنطقة على "الصد".وقالت: "نتذكر كيف كانت مثل هذه الآراء مفلسة، وكم كانت فارغة، وما زالت حتى اليوم. اليوم نشارك مرة أخرى في نوع مختلف من النضال - صراع سيستمر لبعض الوقت في المستقبل".تأتي رحلة شيرمان في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية في المحيط الهادئ، حيث تزداد قوة الصين وتعثرت التحالفات.
https://arabic.sputniknews.com/20220806/الصين-لن-تسمح-للولايات-المتحدة-بإعادة-العالم-إلى-قانون-الغاب-1066056125.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة تحذر جزر المحيط الهادئ من صراع ضد "الأنظمة القسرية"
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حذرت دبلوماسية أمريكية كبيرة، اليوم الأحد، جزر المحيط الهادئ من "صراع جديد ضد الأنظمة المتعطشة للسلطة"، وذلك أثناء زيارتها لجزر سليمان للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة "غوادالكانال" في الحرب العالمية الثانية.
وانتقدت نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان مجموعة جديدة من زعماء العالم
الذين أحيوا الأفكار "المفلسة" حول استخدام القوة - دون ذكر أي دولة بعينها، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".
وقالت شيرمان، التي كانت تحضر حفل تأبين في جزر سليمان وهي المسؤولة الثانية في وزارة الخارجية الأمريكية، إن "البعض حول العالم" نسوا تكلفة الحرب، أو يتجاهلون دروس الماضي.
وانتقدت "القادة الذين يعتقدون أن الإكراه والضغط والعنف هي أدوات تستخدم مع الإفلات من العقاب"، لكنها لم تحدد أي أسماء خلال حديثها في الخدمة.
كانت معركة وادي القنال أو "غوادالكانال" نقطة تحول في الحرب العالمية الثانية. قتل في المعركة البرية والبحرية والجوية العنيفة التي استمرت سبعة أشهر بين قوات الحلفاء واليابان- عشرات الآلاف من القوات، معظمهم من اليابانيين.
وفي تصوير الوضع اليوم على أنه يحمل أصداء خافتة للحرب ضد ألمانيا النازية وإمبراطورية اليابان في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي، حثت الدبلوماسية الأمريكية المنطقة على "الصد".
وقالت: "نتذكر كيف كانت مثل هذه الآراء مفلسة، وكم كانت فارغة، وما زالت حتى اليوم. اليوم نشارك مرة أخرى في نوع مختلف من النضال - صراع سيستمر لبعض الوقت في المستقبل".
تأتي رحلة شيرمان في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية
في المحيط الهادئ، حيث تزداد قوة الصين وتعثرت التحالفات.