https://arabic.sputniknews.com/20220807/انقطاع-التيار-الكهربائي-في-عدة-مستوطنات-بغلاف-غزة-بسبب-سقوط-صاروخ--1066110673.html

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مستوطنات بغلاف غزة بسبب سقوط صاروخ

انقطاع التيار الكهربائي في عدة مستوطنات بغلاف غزة بسبب سقوط صاروخ

أكدت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، انقطاع التيار الكهربائي في عدة مستوطنات بغلاف غزة، بسبب سقوط صاروخ من القطاع. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T13:26+0000

2022-08-07T13:26+0000

2022-08-07T13:28+0000

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الأحد، أنه نتيجة لسقوط أحد الصواريخ على مستوطنة بغلاف غزة، انقطع التيار الكهربائي عن مستوطنة أشكول، دون وقوع إصابات تذكر.وأشارت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن صافرات الإنذار دوت في أكثر من مستوطنة في منطقة غلاف غزة (المستوطنات المحاذية لقطاع غزة) من بينها "كفار ميمون، وعميعوز، وتلمي إلياهو، وعلوميم، ومفتاحيم، وساديه نيتسان".وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي