https://arabic.sputniknews.com/20220807/انهيار-جسر-خشبي-في-الصين-يعود-تاريخه-إلى-900-عام-فيديو-1066111308.html
انهيار جسر خشبي في الصين يعود تاريخه إلى 900 عام... فيديو
انهيار جسر خشبي في الصين يعود تاريخه إلى 900 عام... فيديو
انهار أقدم جسر خشبي في الصين، عمره حوالي ألف عام، نتيجة اندلاع حريق في مقاطعة فوجيان شرقي البلاد. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:33+0000
2022-08-07T13:33+0000
2022-08-07T13:34+0000
الصين
مجتمع
منوعات
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اجتاح حريق جسر وانان فى محافظة بينغنان، مساء أمس السبت، وتم إخماده فى الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي (14:45 بتوقيت غرينتش)، واحترق الجسر وانهار على الأرض، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.وتم تشييد جسر وانان منذ أكثر من 900 عام في عهد أسرة سونغ، وتضرر من حريق نشب في عام 1708، وأعيد بناؤه عام 1742، مع استمرار أعمال الإصلاح على مر السنين.وفي عام 1991، أصبح الجسر موقعا تاريخيا وثقافيا رئيسيا محميا على المستوى الإقليمي، وتم حمايته على المستوى الوطني منذ عام 2006.وكان جسر وانان، البالغ طوله 98.2 مترا، هو أطول جسر خشبي مقوّس في الصين، ونقلت وسائل الإعلام عن خبير في العمارة القديمة من جامعة بكين قوله إن العامل البشري كان سببا محتملا للحريق، وفقا لـ"غلوبال تايمز".
الصين
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مجتمع, منوعات
انهيار جسر خشبي في الصين يعود تاريخه إلى 900 عام... فيديو
13:33 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 13:34 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
انهار أقدم جسر خشبي في الصين، عمره حوالي ألف عام، نتيجة اندلاع حريق في مقاطعة فوجيان شرقي البلاد.
اجتاح حريق جسر وانان فى محافظة بينغنان، مساء أمس السبت، وتم إخماده فى الساعة 10:45 مساء بالتوقيت المحلي (14:45 بتوقيت غرينتش)، واحترق الجسر وانهار على الأرض، وفقا لصحيفة
"غلوبال تايمز" الصينية.
وتم تشييد جسر وانان منذ أكثر من 900 عام في عهد أسرة سونغ، وتضرر من حريق نشب في عام 1708، وأعيد بناؤه عام 1742، مع استمرار أعمال الإصلاح على مر السنين.
وفي عام 1991، أصبح الجسر موقعا تاريخيا وثقافيا رئيسيا محميا على المستوى الإقليمي، وتم حمايته على المستوى الوطني منذ عام 2006.
وكان جسر وانان، البالغ طوله 98.2 مترا، هو أطول جسر خشبي مقوّس في الصين، ونقلت وسائل الإعلام عن خبير في العمارة القديمة من جامعة بكين قوله إن العامل البشري كان سببا محتملا للحريق، وفقا لـ"غلوبال تايمز".