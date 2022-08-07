https://arabic.sputniknews.com/20220807/بايدن-يخرج-من-العزل-الصحي-ويغادر-البيت-الأبيض-1066117398.html

بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض

بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:34+0000

2022-08-07T15:34+0000

2022-08-07T15:34+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

فيروس كورونا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg

وحسب موقع "abc NEWS"، قال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان"، واستئناف رحلاته.ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: "أشعر أنني بصحة جيدة".وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية. لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-قد-يتعين-علينا-الترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-وبايدن-تفوق-على-أسوأ-5-رؤساء-في-تاريخ-أمريكا-1066095821.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا, العالم