https://arabic.sputniknews.com/20220807/بايدن-يخرج-من-العزل-الصحي-ويغادر-البيت-الأبيض-1066117398.html
بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض
بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:34+0000
2022-08-07T15:34+0000
2022-08-07T15:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فيروس كورونا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82f1f4db44689ff386cf480f06fd8a6e.jpg
وحسب موقع "abc NEWS"، قال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان"، واستئناف رحلاته.ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: "أشعر أنني بصحة جيدة".وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية. لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-قد-يتعين-علينا-الترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-وبايدن-تفوق-على-أسوأ-5-رؤساء-في-تاريخ-أمريكا-1066095821.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/10/1065144598_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c36fb0f87d6874a30cbd032b232d99ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا, العالم
بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض
تابعنا عبر
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي.
وحسب موقع "abc NEWS"، قال
طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان"، واستئناف رحلاته.
ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: "أشعر أنني بصحة جيدة".
وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.
ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.
وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا
في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية.
لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.