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بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض
بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:34+0000
2022-08-07T15:34+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
فيروس كورونا
العالم
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وحسب موقع "abc NEWS"، قال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان"، واستئناف رحلاته.ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: "أشعر أنني بصحة جيدة".وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية. لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, فيروس كورونا, العالم

بايدن يخرج من العزل الصحي ويغادر البيت الأبيض

15:34 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة
الرئيس الأمريكي جو بايدن يغادر المملكة العربية السعودية من مطار الملك عبد العزيز في جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خرج من إجراءات العزل الصارمة، بعد أن جاءت نتيجة اختباره لكورونا سلبية لليوم الثاني على التوالي.
وحسب موقع "abc NEWS"، قال طبيب بايدن، كيفن أوكونور، إن الرئيس البالغ 79 عاما يمكنه الآن الذهاب إلى المناسبات العامة "بأمان"، واستئناف رحلاته.
ووفقا للموقع، طمأن بايدن الصحفيين على صحته أثناء خروجه من البيت الأبيض لركوب مروحية لقضاء عطلته الأسبوعية في "ريهوبوث بيتش" في ولاية ديلاوير.
وقال الرئيس الأمريكي للصحفين: "أشعر أنني بصحة جيدة".
وهذه هي في أول رحلة له خارج العاصمة الأمريكية منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.
ووفقا لجدول أعماله الرسمي، يتوجه بايدن، غدا الاثنين، إلى ولاية كنتاكي الأمريكية التي شهدت فيضانات مدمرة.
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07:49 GMT
وكان بايدن قد أعلن إصابته للمرة الأولى بفيروس كورونا في 21 يوليو الماضي، وفي يوم 26 يوليو جاءت نتيجة اختباره سلبية.
لكن نتيجة فحصه ظهرت إيجابية مرة أخرى في 30 يوليو، مما أجبره على المكوث في الحجر الصحي لمدة أسبوع.
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