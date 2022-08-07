https://arabic.sputniknews.com/20220807/برلماني-روسي-يكشف-عن-أسوأ-كابوس-لبروكسل-1066100993.html
برلماني روسي يكشف عن "أسوأ كابوس" لبروكسل
برلماني روسي يكشف عن "أسوأ كابوس" لبروكسل
أعلن البرلماني الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الغرب ليس مستعدًا لإعلان الحرب السياسية على تركيا، لأنه لا يستطيع احتساب عواقب أفعاله. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T10:23+0000
2022-08-07T10:23+0000
2022-08-07T10:23+0000
العالم
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وكتب بوشكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي في الحلف الغربي، وتمسك مفاتيح الشرق الأوسط بيديها، مما يثير شكوكا جدية بشأن استعداد الدول الغربية لإعلان الحرب السياسية على أردوغان".واعتبر بوشكوف أن الخوف من احتمال انقسام صفوف حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعيق بروكسل.وأوضح بوشكوف، قائلا: "يمكنك أن تخسر المال، فالانقسام الحقيقي في الناتو هو أسوأ كابوس لبروكسل".وطالبت موسكو مرارا بضمانات بشأن عدم توسع حلف "الناتو" شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، الشيء الذي لم يتجاوب معه الغرب، ما مثّل أحد أسباب اتخاذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قراراً ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لمنع انضمام كييف إلى الناتو والدفاع عن سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين والقضاء على الكتائب النازية على أراضي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
برلماني روسي يكشف عن "أسوأ كابوس" لبروكسل
تابعنا عبر
أعلن البرلماني الروسي، أليكسي بوشكوف، أن الغرب ليس مستعدًا لإعلان الحرب السياسية على تركيا، لأنه لا يستطيع احتساب عواقب أفعاله.
وكتب بوشكوف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "تركيا عضو مهم في حلف شمال الأطلسي في الحلف الغربي، وتمسك مفاتيح الشرق الأوسط بيديها، مما يثير شكوكا جدية بشأن استعداد الدول الغربية لإعلان الحرب السياسية على أردوغان".
واعتبر بوشكوف أن الخوف من احتمال انقسام صفوف حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعيق بروكسل.
وأوضح بوشكوف، قائلا: "يمكنك أن تخسر المال، فالانقسام الحقيقي في الناتو هو أسوأ كابوس لبروكسل".
وطالبت
موسكو مرارا بضمانات بشأن عدم توسع حلف "الناتو" شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، الشيء الذي لم يتجاوب معه الغرب، ما مثّل أحد أسباب اتخاذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قراراً ببدء العملية العسكرية في أوكرانيا، لمنع انضمام كييف إلى الناتو والدفاع عن سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين والقضاء على الكتائب النازية على أراضي أوكرانيا.