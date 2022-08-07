https://arabic.sputniknews.com/20220807/بعد-إطلاق-صافرات-إنذار-جنود-إسرائيليون-يهرولون-باتجاه-ملاجئ-محصنة-على-حدود-غزة-فيديو-1066115003.html

بعد إطلاق صافرات إنذار... جنود إسرائيليون يهرولون باتجاه ملاجئ محصنة على حدود غزة.. فيديو

بعد إطلاق صافرات إنذار... جنود إسرائيليون يهرولون باتجاه ملاجئ محصنة على حدود غزة.. فيديو

أظهرت مقاطع فيديو لقناة عبرية هرولة جنود الجيش الإسرائيلي نحو ملاجئ محصنة في منطقة غلاف غزة، بعد سماع صافرات الإنذار في غلاف غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:08+0000

2022-08-07T15:08+0000

2022-08-07T15:08+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118164_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_574bab41658bd2fe6d62d9902a76f50b.jpg

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، شريط فيديو لمجموعة من الجنود الإسرائيليين وهم يهرولون نحو أحد الملاجئ المحصنة بعد سماعهم دوي صافرات الإنذار، في أحد المناطق القريبة من قطاع غزة.وأوضحت القناة العبرية أنه في الوقت الذي تستمر فيه عملية إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، فإن القناة نفسها تجري مقابلات شخصية مع ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، وهم تحت نيران القذائف والصواريخ الفلسطينية، ولكنها غفلت أنه بداخل شريط الفيديو نفسه، تم تصوير مجموعة من الجنود وهم يجرون أو يهرولون ناحية أحد الملاجئ خوفا على حياتهم من سقوط تلك القذائف أو الصواريخ الفلسطينية.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، أمس السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم