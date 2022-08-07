https://arabic.sputniknews.com/20220807/بعد-الجعبري-ومنصور-وزير-المخابرات-الإسرائيلي-حول-الاغتيال-الانتقائي-لدينا-بنك-أهداف-1066102497.html

بعد الجعبري ومنصور... وزير المخابرات الإسرائيلي حول الاغتيال الانتقائي: لدينا "بنك أهداف"

بعد الجعبري ومنصور... وزير المخابرات الإسرائيلي حول الاغتيال الانتقائي: لدينا "بنك أهداف"

قال الجنرال إليعازر شتيرن، وزير المخابرات الإسرائيلي، اليوم الأحد، بشأن سلسلة الاغتيال الانتقائي، إن لدى بلاده "بنك أهداف". 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T10:58+0000

2022-08-07T10:58+0000

2022-08-07T10:58+0000

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

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ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، عن شتيرن أن أي شخص يهدد إسرائيل ويخطط للقيام بعمليات "إرهابية" ضد بلاده، سيكون هدفا للجيش الإسرائيلي، بدعوى أن لدى إسرائيل "بنك أهداف".وجاءت تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد سؤال وجهه له مراسل الإذاعة العبرية بشأن وجود قائمة للاغتيال الانتقائي مرة أخرى، بُعيد اغتيال كل من تيسير الجعبري، قائد الفرقة الشمالية لـ"سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، وكذلك خالد منصور، قائد الفرقة الجنوبية للذراع نفسها.وزعم وزير الاستخبارات الإسرائيلي أن بلاده محقة في مواصلة القتال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بدعوى التأكد من أنه سيكون هناك سلام طويل الأمد في القطاع، مضيفا أن الرد الفلسطيني سيقابل بمواصلة القتال الإسرائيلي في غزة، أيضا.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أول أمس الجمعة، إطلاق عملية عسكرية في قطاع غزة، للقضاء على "تهديدات وشيكة" من القطاع، وذلك بعد أيام من تبادل التهديدات بين القيادة الإسرائيلية، وحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، عقب احتجاز السلطات الإسرائيلية القيادي في الحركة بسام السعدي.واستهدف الجيش الإسرائيلي مقار لحركة "الجهاد الإسلامي" أسفرت عن مقتل القيادي البارز في الحركة ومسؤول منطقة شمال القطاع، تيسير الجعبري، حيث بررت قيادة الجيش الإسرائيلي الهجوم بأن الحركة كانت تهدف لشن هجمات على إسرائيل.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن عناصر من جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والجيش الإسرائيلي قامت بتصفية قائد الفرقة الجنوبية في "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، خالد منصور، في مدينة رفح الفلسطينية.أعلن الجيش الإسرائيلي أن عدد الصواريخ التي أُطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل منذ بدء التصعيد الجمعة الماضية، قد بلغ 580 صاروخًا، سقط منها نحو 120 داخل القطاع.وبلغ عدد القتلى الفلسطينيين منذ بدء الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية، أمس، في قطاع غزة، 31 شخصا، ونحو 250 مصابا، فيما أفاد مراسل "سبوتنيك"، السبت، بأن مقاتلات الجيش الإسرائيلي شنت غارات جوية على وسط قطاع غزة.

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العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم