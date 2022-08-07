https://arabic.sputniknews.com/20220807/بعد-77-عاما-من-قصف-اليابان-معلومات-عن-هجومي-هيروشيما-وناغازاكي-النوويين-1066123301.html
بعد 77 عاما من قصف اليابان... معلومات عن هجومي هيروشيما وناغازاكي النوويين
بعد 77 عاما من قصف اليابان... معلومات عن هجومي هيروشيما وناغازاكي النوويين
تعرضت اليابان قبل 77 عاما لهجومين نوويين استهدفا مدينتي هيروشيما وناغازاكي وقادا الإمبراطورية اليابانية لإعلان استسلامها في الحرب العالمية الثانية بعدها بأيام. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:50+0000
2022-08-07T16:50+0000
2022-08-07T16:50+0000
رصد عسكري
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وقع الهجومان في شهر أغسطس/ آب عام 1945 ونفذتهما قاذفات نووية أمريكية طراز "بي – 29"، ونتج عنهما خسائر بشرية هائلة من القتلى والجرحى إضافة إلى الخسائر المادية.تشير تقارير إخبارية إلى أن حصيلة قتلى الهجومين النوويين تراوحت بين 150 إلى 246 ألف قتيل بما في ذلك من ماتوا بعد أشهر نتيجة آثاره الإشعاعية.يقول موقع "نيكلير سيكرسي" إن قنبلة هيروشيما صنعت دائرة نار قطرها 100 متر بينما غطى الانفجار الهائل 360 مترا مربعا وهي المساحة التي لا تسمح لأي كائن بالبقاء حيا.أما قنبلة ناغازاكي فكانت كرة النار الناتجة عن الانفجار 130 مترا مربعا ووصلت مساحة الانفجار الهائل الذي يقتل كل الأحياء إلى 1820 مترا مربعا، في حين يصل تأثيرها النهائي إلى مسافة تتجاوز 66 كيلومترا مربعا.وبعد انتهاء الحرب بنحو عقدين وبالتحديد عام 1964 أضاء اليابانيون ما يطلق عليه "شعلة السلام" التي تشير إلى ضحايا الحرب النووية، ويقول اليابانيون إنها لن تنطفئ حتى تخلص العالم من أسلحة الدمار الشامل.
https://arabic.sputniknews.com/20180612/أول-قنبلة-نووية-العالم-1033032208.html
https://arabic.sputniknews.com/20201004/دولة-أفريقية-تتخلى-عن-6-قنابل-نووية-بعد-تصنيعها-1046727515.html
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رصد عسكري
بعد 77 عاما من قصف اليابان... معلومات عن هجومي هيروشيما وناغازاكي النوويين
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تعرضت اليابان قبل 77 عاما لهجومين نوويين استهدفا مدينتي هيروشيما وناغازاكي وقادا الإمبراطورية اليابانية لإعلان استسلامها في الحرب العالمية الثانية بعدها بأيام.
وقع الهجومان في شهر أغسطس/ آب عام 1945 ونفذتهما قاذفات نووية أمريكية طراز "بي – 29"، ونتج عنهما خسائر بشرية هائلة من القتلى والجرحى إضافة إلى الخسائر المادية.
في الـ 6 من أغسطس تم قصف مدينة هيروشيما بقنبلة "الولد الصغير" المصنوعة من اليورانيوم
عالي التخصيب بقوة تدميرية وصلت إلى 16 كيلوطن.
في الـ 9 من أغسطس تم قصف مدينة ناغازاكي
بقنبلة "الرجل السمين" المصنوعة من البلوتونيوم بقوة تدميرية تصل إلى 20 كيلوطن.
كل كيلوطن في حساب القنابل النووية يساوي ألف طن من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار.
تشير تقارير إخبارية إلى أن حصيلة قتلى الهجومين النوويين تراوحت بين 150 إلى 246 ألف قتيل بما في ذلك من ماتوا بعد أشهر نتيجة آثاره الإشعاعية.
يقول موقع "نيكلير سيكرسي" إن قنبلة هيروشيما صنعت دائرة نار قطرها 100 متر بينما غطى الانفجار الهائل 360 مترا مربعا وهي المساحة التي لا تسمح لأي كائن بالبقاء حيا.
ويلي ذلك نطاقات مختلفة تصل بتأثير الانفجار إلى مساحة تتجاوز 64 كيلومترا مربعا.
أما قنبلة ناغازاكي فكانت كرة النار الناتجة عن الانفجار
130 مترا مربعا ووصلت مساحة الانفجار الهائل الذي يقتل كل الأحياء إلى 1820 مترا مربعا، في حين يصل تأثيرها النهائي إلى مسافة تتجاوز 66 كيلومترا مربعا.
وبعد انتهاء الحرب بنحو عقدين وبالتحديد عام 1964 أضاء اليابانيون ما يطلق عليه "شعلة السلام" التي تشير إلى ضحايا الحرب النووية، ويقول اليابانيون إنها لن تنطفئ حتى تخلص العالم من أسلحة الدمار الشامل.