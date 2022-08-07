https://arabic.sputniknews.com/20220807/تايوان-الشرطة-تعثر-على-جثة-مسؤول-عن-تطوير-الأسلحة--1066121856.html
تايوان... الشرطة تعثر على جثة مسؤول عن تطوير الأسلحة
تايوان... الشرطة تعثر على جثة مسؤول عن تطوير الأسلحة
توفي نائب رئيس المنظمة المسؤولة عن تطوير الأسلحة، التي تديرها الحكومة التايوانية، بعد إصابته بما يبدو أنها نوبة قلبية خلال رحلة إلى جنوب الجزيرة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:18+0000
2022-08-07T16:18+0000
2022-08-07T16:18+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048460291_0:13:1200:688_1920x0_80_0_0_dd780850f4b8d32249c54d1b206b4717.jpg
وأعلن معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في بيان أن السلطات عثرت على نائب رئيس المعهد، أو يانغ لي شينغ، 57 عاما، ميتا في غرفة فندق في مقاطعة بينغتونغ الجنوبية صباح السبت، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن".وذكر وانغ تشين تسونغ، نائب مدير دائرة شرطة مقاطعة بينغتونغ، إنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، قرروا أنه أصيب بنوبة قلبية. وأضاف أنه لا توجد دلائل على وجود تلاعب.وأضاف وانغ: "بعد فحص لقطات فيديو المراقبة ومسح غرفة الفندق، وجدت الشرطة أن النوافذ مغلقة ولم تر أي علامات اقتحام أو قتال، ولم نجد أي جروح في جثة أوي يانغ".وقالت أسرة أوي يانغ إنه كان لديه تاريخ من أمراض القلب وكان لديه دعامة قلبية. أشرف المسؤول الراحل على تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ، وتولى منصبه في المعهد في وقت سابق من هذا العام.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/تايوان-لن-نرضخ-للضغط-الصيني-أبدا-1066114351.html
أخبار تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1048460291_134:0:1067:700_1920x0_80_0_0_0fb5f6943731380ac24792952970c21b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
تايوان... الشرطة تعثر على جثة مسؤول عن تطوير الأسلحة
تابعنا عبر
توفي نائب رئيس المنظمة المسؤولة عن تطوير الأسلحة، التي تديرها الحكومة التايوانية، بعد إصابته بما يبدو أنها نوبة قلبية خلال رحلة إلى جنوب الجزيرة.
وأعلن معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا في بيان أن السلطات عثرت على نائب رئيس المعهد، أو يانغ لي شينغ، 57 عاما، ميتا في غرفة فندق في مقاطعة بينغتونغ الجنوبية صباح السبت، حسبما نقلت شبكة
"سي إن إن".
وذكر وانغ تشين تسونغ، نائب مدير دائرة شرطة مقاطعة بينغتونغ، إنه عندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، قرروا أنه أصيب بنوبة قلبية. وأضاف أنه لا توجد دلائل على وجود تلاعب.
وأضاف وانغ: "بعد فحص لقطات فيديو المراقبة ومسح غرفة الفندق، وجدت الشرطة أن النوافذ مغلقة ولم تر أي علامات اقتحام أو قتال، ولم نجد أي جروح في جثة أوي يانغ".
وقالت أسرة أوي يانغ إنه كان لديه تاريخ من أمراض القلب وكان لديه دعامة قلبية. أشرف المسؤول الراحل على تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ، وتولى منصبه في المعهد في وقت سابق من هذا العام.