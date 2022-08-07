https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-قد-يتعين-علينا-الترشح-للرئاسة-مرة-أخرى-وبايدن-تفوق-على-أسوأ-5-رؤساء-في-تاريخ-أمريكا-1066095821.html

ترامب: قد يتعين علينا الترشح للرئاسة مرة أخرى... وبايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ أمريكا

ترامب: قد يتعين علينا الترشح للرئاسة مرة أخرى... وبايدن تفوق على أسوأ 5 رؤساء في تاريخ أمريكا

ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمس السبت، أنه يخطط للترشح للرئاسة مرة أخرى في عام ‏‏2024.‏ 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T07:49+0000

2022-08-07T07:49+0000

2022-08-07T07:49+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في دالاس بولاية تكساس: "لقد ترشحت مرتين، لقد فزت مرتين وحصلت على أداء أفضل في المرة الثانية مما فعلت في المرة الأولى التي حصلت فيها على ملايين وملايين الأصوات أكثر مما كانت عليه في عام 2016، وحصلت أيضا على أصوات أكثر من أي رئيس في تاريخ بلدنا إلى حد بعيد".وأردف: "الآن قد يتعين علينا القيام بذلك مرة أخرى".وفي الشهر الماضي، قال دونالد ترامب في تصريحات لمجلة "نيويورك" إنه واثق من قدرته على الفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2024 إذا اختار أن يسعى لإعادة انتخابه.وأضاف ترامب أنه اتخذ قراره بالفعل، وأن قراره الوحيد هو تحديد ما إذا كان سيصدر إعلانه قبل أو بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد يعلن ترامب قراره بالترشح في أقرب وقت في سبتمبر/ أيلول المقبل، لأن الإعلان المبكر قد يساعد الحزب الجمهوري في السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكيين.كما شدد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على أن أعضاء الحزب الجمهوري التابع له يجب أن يقدموا وعودا خلال انتخابات التجديد النصفي، المقامة خلال شهر نوفمبر.وقال: "سيحتاج الجمهوريين إلى تقديم وعد في حملتهم الانتخابية بأنهم "سيغلقون الحدود، ويوقفون موجة الجريمة، ويتغلبوا على التضخم، ويحاسبوا إدارة بايدن".وانخفضت معدلات قبول الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وسط ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الوقود، وتفجر معدلات الجريمة، وسياسة الهجرة الليبرالية، فضلا عن السياسة الخارجية العدوانية.وهاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سلفه بايدن في مؤتمر العمل السياسي المحافظ، قائلا: "يمكنكم أن تأخذوا أسوأ 5 رؤساء في التاريخ الأمريكي وتجمعوهم معا، ولن يكونوا قد تسببوا في الضرر الذي ألحقه جو بايدن ببلدنا خلال عامين"، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

https://arabic.sputniknews.com/20220807/ترامب-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-لم-تصب-إلا-في-مصلحة-الصين-1066091946.html

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