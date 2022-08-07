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https://arabic.sputniknews.com/20220807/ثلثا-الأمريكيين-يعتقدون-أن-الوضع-الاقتصادي-يتدهور--1066122252.html
ثلثا الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يتدهور
ثلثا الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يتدهور
أفاد استطلاع رأي مشترك لمنظمة "إيبسوس" وقناة "إي بي سي نيوز"، بأن نحو 70% من الأمريكيين يعتبرون أن الوضع القائم في الاقتصاد يتدهور. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:32+0000
2022-08-07T16:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
بطالة
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واشنطن – سبوتنيك. وقالت القناة: "أكثر من ثلثي الأمريكيين – 69%، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور. إنه أعلى مؤشر منذ عام 2008، عندما اعتقد ذلك 82% من المستطلع آراؤهم".بالمقابل، يعتبر 12% من الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم أن الوضع الاقتصادي يتحسن، في حين يعتقد 18% أنه ثابت.وقد تم إجراء الاستطلاع في 5-6 آب / أغسطس، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، حيث شمل 665 شخصا.وكانت تقارير حكومية أمريكية قد أكدت أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000، الأسبوع الماضي، بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة جاءت عند 235 ألفا، الأسبوع الماضي، بعد التحرك ذهابا وإيابا بنحو 1000 أو أقل من 230 ألفا في الأسابيع الأربعة السابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/بايدن-البطالة-تتراجع-بمعدلات-غير-مسبوقة-في-تاريخ-أمريكا-1061802914.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, بطالة

ثلثا الأمريكيين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي يتدهور

16:32 GMT 07.08.2022
© AP Photo / John Minchilloموظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات
موظفو وزارة العمل الأمريكية يبعدون زوار الوزارة عند الباب بسبب عمليات الإغلاق بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا حيث تتزايد طلبات الحصول على إعانات البطالة في بعض الولايات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AP Photo / John Minchillo
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أفاد استطلاع رأي مشترك لمنظمة "إيبسوس" وقناة "إي بي سي نيوز"، بأن نحو 70% من الأمريكيين يعتبرون أن الوضع القائم في الاقتصاد يتدهور.
واشنطن – سبوتنيك. وقالت القناة: "أكثر من ثلثي الأمريكيين – 69%، يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور. إنه أعلى مؤشر منذ عام 2008، عندما اعتقد ذلك 82% من المستطلع آراؤهم".

بالمقابل، يعتبر 12% من الأشخاص الذين تم استطلاع آراؤهم أن الوضع الاقتصادي يتحسن، في حين يعتقد 18% أنه ثابت.

وقد تم إجراء الاستطلاع في 5-6 آب / أغسطس، باللغتين الإنجليزية والإسبانية، حيث شمل 665 شخصا.
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وكانت تقارير حكومية أمريكية قد أكدت أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية قد زادت بمقدار 4000 في الأسبوع الماضي.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، نشرتها عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد ارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بمقدار 4000، الأسبوع الماضي، بعد أن تغيرت بالكاد عند مستوى 230 ألف لمدة أربعة أسابيع متتالية.
وقالت الوزارة إن طلبات إعانة البطالة جاءت عند 235 ألفا، الأسبوع الماضي، بعد التحرك ذهابا وإيابا بنحو 1000 أو أقل من 230 ألفا في الأسابيع الأربعة السابقة.
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