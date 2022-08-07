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كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية على غزة
https://arabic.sputniknews.com/20220807/حماس-تعلن-مقتل-أحد-عناصرها-في-غارة-إسرائيلية-على-غزة-1066112701.html
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية على غزة
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية على غزة
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T14:00+0000
2022-08-07T14:13+0000
العالم العربي
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وأعلن مسؤول إسرائيلي بارز، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يتوجه نحو إعلان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة بغية بحث مسألة وقف إطلاق النار".وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة أمس السبت، وردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وأدى القصف إلى سقوط أكثر من 250 جريحا في غزة إضافة إلى أكثر من 30 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
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العالم العربي

كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية على غزة

14:00 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDطائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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يتبع
أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة "حماس" مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية شمال قطاع غزة.
وأعلن مسؤول إسرائيلي بارز، في وقت سابق اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يتوجه نحو إعلان لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "وفد أمني مصري وصل إلى قطاع غزة بغية بحث مسألة وقف إطلاق النار".
وشنت إسرائيل ضربات جوية على غزة أمس السبت، وردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وأدى القصف إلى سقوط أكثر من 250 جريحا في غزة إضافة إلى أكثر من 30 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن العملية العسكرية ضد حركة "الجهاد الإسلامي" ستستمر حسب الضرورة.
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