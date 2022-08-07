https://arabic.sputniknews.com/20220807/خطوات-جديدة-بشأن-القمر-الصناعي-العراقي-1066096679.html
خطوات جديدة بشأن القمر الصناعي العراقي
خطوات جديدة بشأن القمر الصناعي العراقي
كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن خطوات جديدة تم اتخاذها من أجل إطلاق أول قمر صناعي عراقي. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T08:19+0000
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وأعلن مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، عادل الأعرجي: "نحن بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي، وتم طرح مناقصة علنية لجميع شركات الفاندر، ونحن حاليا في طور تعاقد مع شركة استشارية لتحديد المتطلبات والمواصفات الفنية للقمر الصناعي، ولن يكلف ميزانية الدولة أي مبالغ على الموازنة الاستثمارية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وعن أسباب توقف مشروع القمر الصناعي العراقي منذ 10 أعوام، بيّن الأعرجي أن القمر الصناعي هو "مشروع طموح توقف منذ عام 2012 ومرَّ بظروف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وعدم وجود موازنة".وتابع موضحا أنه "لم يتم رصد موازنة استثمارية لهذا المشروع منذ عام 2013 وحتى الآن".وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية في نيسان/ أبريل 2021 الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.
https://arabic.sputniknews.com/20210424/مشروع-القمر-الصناعي-العراقي-قيد-الدراسة-ومصر-تتكفل-بالمساعدة-1048794157.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
خطوات جديدة بشأن القمر الصناعي العراقي
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كشفت وزارة الاتصالات العراقية، اليوم الأحد، عن خطوات جديدة تم اتخاذها من أجل إطلاق أول قمر صناعي عراقي.
وأعلن مدير عام دائرة العلاقات الخارجية والإعلام في الوزارة، عادل الأعرجي: "نحن بصدد التعاقد مع شركة استشارية لإنشاء القمر الصناعي، وتم طرح مناقصة علنية لجميع شركات الفاندر، ونحن حاليا في طور تعاقد مع شركة استشارية لتحديد المتطلبات والمواصفات الفنية للقمر الصناعي، ولن يكلف ميزانية الدولة أي مبالغ على الموازنة الاستثمارية"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وعن أسباب توقف مشروع القمر الصناعي العراقي منذ 10 أعوام، بيّن الأعرجي أن القمر الصناعي هو "مشروع طموح توقف منذ عام 2012 ومرَّ بظروف تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وعدم وجود موازنة".
وتابع موضحا أنه "لم يتم رصد موازنة استثمارية لهذا المشروع منذ عام 2013 وحتى الآن".
وأعلنت وزارة الاتصالات العراقية في نيسان/ أبريل 2021 الاتفاق على إنشاء أول قمر صناعي خاص بالعراق.