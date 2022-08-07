https://arabic.sputniknews.com/20220807/خفر-السواحل-اليوناني-ينقذ-122-مهاجرا-قرب-جزيرة-رودس-1066102719.html

خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس

خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس

أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعد أن واجهت سفينتهم مشكلات. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T11:25+0000

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اليونان

مهاجر غير شرعي

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وقال خفر السواحل إن المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا التقطوا، يوم السبت، من قبل سفينة تحمل علم جزيرة مارشال، بحسب "فرانس برس".وفي وقت لاحق تم نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، ثم إلى جزيرة كوس.ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن جنسيات مجموعة المهاجرين أو نوع السفينة التي كانت تنقلهم.وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.

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اليونان, مهاجر غير شرعي