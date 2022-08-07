https://arabic.sputniknews.com/20220807/خفر-السواحل-اليوناني-ينقذ-122-مهاجرا-قرب-جزيرة-رودس-1066102719.html
خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعد أن واجهت سفينتهم مشكلات. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:25+0000
2022-08-07T11:25+0000
2022-08-07T11:25+0000
اليونان
مهاجر غير شرعي
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وقال خفر السواحل إن المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا التقطوا، يوم السبت، من قبل سفينة تحمل علم جزيرة مارشال، بحسب "فرانس برس".وفي وقت لاحق تم نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، ثم إلى جزيرة كوس.ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن جنسيات مجموعة المهاجرين أو نوع السفينة التي كانت تنقلهم.وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-16-شخصا-في-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-جزر-البهاما-1065501506.html
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اليونان, مهاجر غير شرعي
خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
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أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعد أن واجهت سفينتهم مشكلات.
وقال خفر السواحل إن المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا التقطوا، يوم السبت، من قبل سفينة تحمل علم جزيرة مارشال، بحسب "فرانس برس".
وفي وقت لاحق تم نقل المهاجرين
إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، ثم إلى جزيرة كوس.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن جنسيات مجموعة المهاجرين أو نوع السفينة التي كانت تنقلهم.
وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.