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https://arabic.sputniknews.com/20220807/خفر-السواحل-اليوناني-ينقذ-122-مهاجرا-قرب-جزيرة-رودس-1066102719.html
خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس
أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعد أن واجهت سفينتهم مشكلات. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T11:25+0000
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اليونان
مهاجر غير شرعي
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وقال خفر السواحل إن المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا التقطوا، يوم السبت، من قبل سفينة تحمل علم جزيرة مارشال، بحسب "فرانس برس".وفي وقت لاحق تم نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، ثم إلى جزيرة كوس.ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن جنسيات مجموعة المهاجرين أو نوع السفينة التي كانت تنقلهم.وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220724/مقتل-16-شخصا-في-انقلاب-قارب-مهاجرين-قبالة-سواحل-جزر-البهاما-1065501506.html
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اليونان, مهاجر غير شرعي

خفر السواحل اليوناني ينقذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس

11:25 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم الأحد، إنقاذ 122 مهاجرا قرب جزيرة رودس بعد أن واجهت سفينتهم مشكلات.
وقال خفر السواحل إن المهاجرين الذين انطلقوا من تركيا التقطوا، يوم السبت، من قبل سفينة تحمل علم جزيرة مارشال، بحسب "فرانس برس".
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وفي وقت لاحق تم نقل المهاجرين إلى قارب تابع لخفر السواحل اليوناني، ثم إلى جزيرة كوس.
ولم تتوفر على الفور تفاصيل عن جنسيات مجموعة المهاجرين أو نوع السفينة التي كانت تنقلهم.
وكانت السلطات اليونانية، أعلنت في أواخر الشهر الماضي، إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل جزيرة رودوس، جنوب شرقي البلاد.
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