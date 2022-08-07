https://arabic.sputniknews.com/20220807/دولة-عربية-تناقش-شراء-مقاتلة-صينية-تمنحها-لقب-أقوى-سرب-في-أفريقيا--1066124894.html
دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب "أقوى سرب في أفريقيا"
دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب "أقوى سرب في أفريقيا"
كشفت صحف متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن تخطيط دولة عربية لشراء مقاتلة صينية من فئة " J-10C"، الأمر الذي قد يمنح تلك الدولة لقب "أقوى سرب أفريقي". 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T17:45+0000
2022-08-07T17:45+0000
2022-08-07T17:55+0000
رصد عسكري
العالم العربي
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أشارت صحيفة "ميلتاري واتش"، في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن وزارة الدفاع السودانية قد بدأت محادثات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طراز "J-10C".وبحسب المقال الذي حمل عنوان "السودان يناقش الاستحواذ على مقاتلات صينية من طراز J-10C: سرب جديد قد يكون الأفضل في أفريقيا"، فإنه بعد أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، التي أطاحت بشخصيات رئيسية مدعومة من أوروبا والولايات المتحدة من السلطة في الخرطوم، عادت الحكومة لتجديد وتوسيع العلاقات الدفاعية مع الصين وروسيا.وبينت الصحيفة أن المقاتلة قيد الإنتاج حاليا وعلى نطاق أكبر من أي مقاتلة أخرى باستثناء "إف 35" الأمريكية، حيث تمتلك الصين لوحدها 200 مقاتلة، وبدأت باكستان بتشكيل وحدتها الأولى في فبراير/ شباط عام 2022.وتتميز المقاتلة بقدرات "هائلة" في طريقة الهبوط وتنفيذ العمليات المضادة للملاحة، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من صواريخ المواجهة مثل "YJ-91" وكذلك كبسولات الصواريخ لتنفيذ ضربات على ارتفاعات منخفضة.وأكد المقال أن المقاتلة "ستحدث ثورة في قدرات الحرب الجوية السودانية وتوفر فوائد سهولة أكبر في الصيانة وتكاليف تشغيلية أقل للطائرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220807/التلفزيون-الصيني-المياه-الإقليمية-لتايوان-غير-موجودة-وتدريباتنا-العسكرية-أصبحت-منتظمة---1066115797.html
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رصد عسكري, العالم العربي
دولة عربية تناقش شراء مقاتلة صينية تمنحها لقب "أقوى سرب في أفريقيا"
17:45 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 17:55 GMT 07.08.2022) تابعنا عبر
كشفت صحف متخصصة بأخبار السلاح والعتاد العسكري، عن تخطيط دولة عربية لشراء مقاتلة صينية من فئة " J-10C"، الأمر الذي قد يمنح تلك الدولة لقب "أقوى سرب أفريقي".
أشارت صحيفة "ميلتاري واتش"، في تقرير نشرته، أمس السبت، إلى أن وزارة الدفاع السودانية قد بدأت محادثات لشراء طائرات مقاتلة صينية من طراز "J-10C".
وبحسب المقال الذي حمل عنوان "السودان يناقش الاستحواذ على مقاتلات صينية من طراز J-10C: سرب جديد قد يكون الأفضل في أفريقيا"، فإنه بعد أحداث نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 ، التي أطاحت بشخصيات رئيسية مدعومة من أوروبا والولايات المتحدة من السلطة في الخرطوم، عادت الحكومة لتجديد وتوسيع العلاقات الدفاعية مع الصين وروسيا.
ونوهت الصحيفة إلى أنه "تم اعتبار (المقاتلة الصينية) J-10C على نطاق واسع المقاتلة الأكثر قدرة بمحرك واحد في العالم منذ أن دخلت الخدمة عام 2018".
وبينت الصحيفة أن المقاتلة قيد الإنتاج
حاليا وعلى نطاق أكبر من أي مقاتلة أخرى باستثناء "إف 35" الأمريكية، حيث تمتلك الصين لوحدها 200 مقاتلة، وبدأت باكستان بتشكيل وحدتها الأولى في فبراير/ شباط عام 2022.
تتمتع المقاتلة الصينية ببعض الميزات التي تصنف من أفضل الميزات بالنسبة للمقاتلات، مثل المقطع العرضي للرادار المنخفض، ورادار "AESA" القوي، وصواريخ جو – جو.
وتتميز المقاتلة بقدرات "هائلة" في طريقة الهبوط وتنفيذ العمليات المضادة للملاحة، مع إمكانية الوصول إلى مجموعة من صواريخ المواجهة مثل "YJ-91" وكذلك كبسولات الصواريخ لتنفيذ ضربات على ارتفاعات منخفضة.
وجاء في المقال: "إذا استحوذت السودان على (J-10C)، فستكون منافسًا وثيقًا على لقب "المقاتلة الأكثر قدرة في القارة الأفريقية"، حيث لم تحصل مصر بعد على مقاتلات "سو 35" الروسية، أما مقاتلات "رافال" فأثبتت أنها بعيدة عن المنافسة.
وأكد المقال أن المقاتلة "ستحدث ثورة في قدرات الحرب الجوية السودانية وتوفر فوائد سهولة أكبر في الصيانة وتكاليف تشغيلية أقل للطائرات.