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رئيس كوت ديفوار يعفو عن سلفه غباغبو
رئيس كوت ديفوار يعفو عن سلفه غباغبو
أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس السبت، أنه أصدر عفوا عن سلفه لوران غباغبو، الذي واجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما لإدانته في 2018 في التورط في اضطرابات... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T02:07+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن واتارا قوله في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد: "من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، وقعت مرسومًا بمنح عفو رئاسي"،وأوضح الرئيس إنه طلب إلغاء تجميد حسابات غباغبو المصرفية ودفع راتبه السنوي.وأضاف واتارا إنه وقع مرسوما بالإفراج المشروط عن اثنين من أقرب مساعدي غباغبو، وهما رئيس البحرية السابق فاغبا فوسينيو والقائد السابق لوحدة الدرك الرئيسية، جان نويل أبيهي، المدانان لدورهما في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأت غباغبو من جرائم حرب مزعومة ارتُكبت خلال الحرب الأهلية عام 2011 التي اندلعت بعد أن رفض الاعتراف بفوز واتارا في الانتخابات الرئاسية قبل عام.لكن في عام 2018 ، أصدرت محكمة في كوت ديفوار حكما غيابيا على غباغبو لمدة 20 عاما بسبب نهب البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) خلال أزمة ما بعد الانتخابات في البلاد.وعاد غباغبو من المنفى في عام 2021 بعد تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأسس حزبا سياسيا، لكنه ظل بعيدا عن الأضواء منذ ذلك الحين على الرغم من أنه قال إنه يريد البقاء في السياسة حتى وفاته.
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رئيس كوت ديفوار يعفو عن سلفه غباغبو

02:07 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / PETER DEJONGرئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو
رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / PETER DEJONG
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أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، أمس السبت، أنه أصدر عفوا عن سلفه لوران غباغبو، الذي واجه حكما بالسجن لمدة 20 عاما لإدانته في 2018 في التورط في اضطرابات سياسية.
ونقلت "فرانس برس" عن واتارا قوله في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 62 لاستقلال البلاد: "من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي، وقعت مرسومًا بمنح عفو رئاسي"،وأوضح الرئيس إنه طلب إلغاء تجميد حسابات غباغبو المصرفية ودفع راتبه السنوي.
وأضاف واتارا إنه وقع مرسوما بالإفراج المشروط عن اثنين من أقرب مساعدي غباغبو، وهما رئيس البحرية السابق فاغبا فوسينيو والقائد السابق لوحدة الدرك الرئيسية، جان نويل أبيهي، المدانان لدورهما في الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأت غباغبو من جرائم حرب مزعومة ارتُكبت خلال الحرب الأهلية عام 2011 التي اندلعت بعد أن رفض الاعتراف بفوز واتارا في الانتخابات الرئاسية قبل عام.
لكن في عام 2018 ، أصدرت محكمة في كوت ديفوار حكما غيابيا على غباغبو لمدة 20 عاما بسبب نهب البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (BCEAO) خلال أزمة ما بعد الانتخابات في البلاد.
وعاد غباغبو من المنفى في عام 2021 بعد تبرئته من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وأسس حزبا سياسيا، لكنه ظل بعيدا عن الأضواء منذ ذلك الحين على الرغم من أنه قال إنه يريد البقاء في السياسة حتى وفاته.
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