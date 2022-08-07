رسميا... البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا لمنتخب مصر تحت 23 عاما... فيديو وصور
© AFP 2022 / ODD ANDERSENالمدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب منتخب تحت 23 عاما.
ونشر الاتحاد المصري في صفحته على مواقع التواصل، صور لميكالي وجهازه المساعد بعد توقيع العقد.
روجيريو ميكالي جاهز للمهمة ✌️— EFA.eg (@EFA) August 7, 2022
Welcome Rogério Micale 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/YYLVlSnW7r
وكانت تقارير قد كشفت، في وقت سابق، عن اتفاق الاتحاد المصري مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.
🔴📸 صور توقيع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة مع البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي 🇪🇬#شجع_مصر pic.twitter.com/1QelbZuaCe— EFA.eg (@EFA) August 7, 2022
ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، حيث تمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول ذهبية أولمبية للسامبا.
🔴📸 | الجهاز المساعد لروجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي 🇪🇬— EFA.eg (@EFA) August 7, 2022
🔴 تياجو كونيا المدرب المساعد
🔴 ليوناردو فاجونديس مخطط الأحمال
🔴 جواو بيدرو محلل الأداء#شجع_مصر pic.twitter.com/t2Cv5h1pMA
كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.
ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.