عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220807/رسميا-البرازيلي-روجيرو-ميكالي-مدربا-لمنتخب-مصر-تحت-23-عاما-فيديو-وصور-1066122910.html
رسميا... البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا لمنتخب مصر تحت 23 عاما... فيديو وصور
رسميا... البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا لمنتخب مصر تحت 23 عاما... فيديو وصور
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب منتخب تحت 23 عاما. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T16:35+0000
2022-08-07T16:35+0000
منتخب مصر الوطني
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066121497_0:95:1757:1083_1920x0_80_0_0_652e568a114a97a25243f0cd6bf86bad.jpg
ونشر الاتحاد المصري في صفحته على مواقع التواصل، صور لميكالي وجهازه المساعد بعد توقيع العقد.وكانت تقارير قد كشفت، في وقت سابق، عن اتفاق الاتحاد المصري مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، حيث تمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول ذهبية أولمبية للسامبا.كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/07/1066121497_0:0:1757:1319_1920x0_80_0_0_11d79b03b4222d425cab738f7747499e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منتخب مصر الوطني, رياضة

رسميا... البرازيلي روجيرو ميكالي مدربا لمنتخب مصر تحت 23 عاما... فيديو وصور

16:35 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSENالمدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي
المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبرTelegram
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي، لتدريب منتخب تحت 23 عاما.
ونشر الاتحاد المصري في صفحته على مواقع التواصل، صور لميكالي وجهازه المساعد بعد توقيع العقد.
وكانت تقارير قد كشفت، في وقت سابق، عن اتفاق الاتحاد المصري مع مكيالي على التوقيع على عقد يمتد لعامين حتى أولمبياد باريس 2024.
ويعد ميكالي اسمًا تاريخيًا في كرة القدم البرازيلية، حيث تمكن ميكالي من قيادة منتخب بلاده البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وهي أول ذهبية أولمبية للسامبا.
كما حصل مع المنتخب البرازيلي تحت 20 عامًا على الميدالية الفضية كوصيف لبطولة العالم للشباب عام 2015.
ويستعد المنتخب الأولمبي المصري لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد باريس 2024.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала