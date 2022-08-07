https://arabic.sputniknews.com/20220807/روسيا-تسجل-20-ألف-و303-إصابة-كوفيد-19-جديدة-و44-حالة-وفاة-1066111210.html
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
سجلت روسيا 20303 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:33+0000
2022-08-07T13:33+0000
2022-08-07T13:33+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا: "تم تسجيل 20303 إصابة جديدة بـ كوفيد-19، فيما توفي 44 شخصاً خلال الـ24 الساعة الماضية".وأشار البيان إلى تعافي 8729 شخصا من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.ومنذ 15 تموز/يوليو المنصرم، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/روسيا-تسجل-أكثر-من-5-آلاف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-خلال-24-ساعة-1065317489.html
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روسيا, فيروس كورونا
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
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سجلت روسيا 20303 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا
: "تم تسجيل 20303 إصابة جديدة بـ كوفيد-19، فيما توفي 44 شخصاً خلال الـ24 الساعة الماضية".
وأشار البيان إلى تعافي 8729 شخصا من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
ومنذ 15 تموز/يوليو المنصرم، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد
، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".