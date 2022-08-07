عربي
كتائب القسام تعلن مقتل أحد عناصرها في غارة إسرائيلية على غزة
https://arabic.sputniknews.com/20220807/روسيا-تسجل-20-ألف-و303-إصابة-كوفيد-19-جديدة-و44-حالة-وفاة-1066111210.html
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة
سجلت روسيا 20303 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T13:33+0000
2022-08-07T13:33+0000
روسيا
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046993687_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_53caf31478472a7a93b0fceec835dc52.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا: "تم تسجيل 20303 إصابة جديدة بـ كوفيد-19، فيما توفي 44 شخصاً خلال الـ24 الساعة الماضية".وأشار البيان إلى تعافي 8729 شخصا من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.ومنذ 15 تموز/يوليو المنصرم، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".
https://arabic.sputniknews.com/20220720/روسيا-تسجل-أكثر-من-5-آلاف-إصابة-جديدة-بفيروس-كورونا-خلال-24-ساعة-1065317489.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/1c/1046993687_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_91e143e68fae44d68ea29296a2d5952a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فيروس كورونا

روسيا تسجل 20 ألف و303 إصابة "كوفيد-19" جديدة و44 حالة وفاة

13:33 GMT 07.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورتشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020
تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سجلت روسيا 20303 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا: "تم تسجيل 20303 إصابة جديدة بـ كوفيد-19، فيما توفي 44 شخصاً خلال الـ24 الساعة الماضية".
وأشار البيان إلى تعافي 8729 شخصا من فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.
تشديد الرقابة على ارتداء الكمامات الطبية في موسكو، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا، روسيا 28 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2022
روسيا تسجل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة
20 يوليو, 08:33 GMT
ومنذ 15 تموز/يوليو المنصرم، رفعت روسيا جميع القيود المفروضة على دخول البلاد، والتي أُقرت بسبب انتشار "كوفيد 19".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие танках Т-72Б3 на репетиции военного парада на полигоне Алабино - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала