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https://arabic.sputniknews.com/20220807/سرايا-القدس-تعلن-استهداف-طائرة-إسرائيلية-في-أجواء-غزة-وتكشف-عن-عملية-مشتركة-مع-ألوية-صلاح-الدين-1066117028.html
"سرايا القدس" تعلن استهداف طائرة إسرائيلية في أجواء غزة وتكشف عن عملية مشتركة مع ألوية صلاح الدين
"سرايا القدس" تعلن استهداف طائرة إسرائيلية في أجواء غزة وتكشف عن عملية مشتركة مع ألوية صلاح الدين
أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استهداف طائرة إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للقطاع. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T15:31+0000
2022-08-07T15:33+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
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وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر صفحتها على تليغرام، إنه "ضمن معركة "وحدة الساحات"، فإن وسائط الدفاع الجوي في سرايا القدس استهدف إحدى الطائرات المعادية في أجواء جنوب قطاع غزة قبل قليل".وأضافت السرايا، في بيان آخر، أن قواتها "استهدفت مستوطنات وموقع "ناحل عوز" العسكري برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون".كما أعلنت "سرايا القدس" و"ألوية الناصر صلاح الدين"، في بيان مشرك، استهداف مدن عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري في عملية مشتركة برشقات صواريخ.في هذه الأثناء، بثت "سرايا القدس"، مشاهد لرشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة ردا على اغتيال خالد منصور، كما بثت صورا تظهر جانبا من ترسانة صواريخها ولعمليات إطلاقها نحو بلدات إسرائيلية.يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

"سرايا القدس" تعلن استهداف طائرة إسرائيلية في أجواء غزة وتكشف عن عملية مشتركة مع ألوية صلاح الدين

15:31 GMT 07.08.2022 (تم التحديث: 15:33 GMT 07.08.2022)
© AFP 2022 / MAHMUD HAMSضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022
ضربات جوية متبادلة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، 5 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / MAHMUD HAMS
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أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن استهداف طائرة إسرائيلية في الأجواء الجنوبية للقطاع.
وقالت "سرايا القدس"، في بيان عبر صفحتها على تليغرام، إنه "ضمن معركة "وحدة الساحات"، فإن وسائط الدفاع الجوي في سرايا القدس استهدف إحدى الطائرات المعادية في أجواء جنوب قطاع غزة قبل قليل".
وأضافت السرايا، في بيان آخر، أن قواتها "استهدفت مستوطنات وموقع "ناحل عوز" العسكري برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون".
كما أعلنت "سرايا القدس" و"ألوية الناصر صلاح الدين"، في بيان مشرك، استهداف مدن عسقلان وسديروت ومجمع أشكول العسكري في عملية مشتركة برشقات صواريخ.
في هذه الأثناء، بثت "سرايا القدس"، مشاهد لرشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات المحتلة ردا على اغتيال خالد منصور، كما بثت صورا تظهر جانبا من ترسانة صواريخها ولعمليات إطلاقها نحو بلدات إسرائيلية.
يذكر أن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة أمس السبت، ردت عليها حركة "الجهاد الإسلامي" بإطلاق عدد من الصواريخ.
وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 قتيلا وأكثر من 250 مصابا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
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