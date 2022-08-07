https://arabic.sputniknews.com/20220807/سريلانكا-تطلب-من-الصين-تأجيل-إرسال-سفينة-تجسس-بعد-ضغوط-من-الهند-1066117202.html

سريلانكا تطلب من الصين تأجيل إرسال سفينة "تجسس" بعد ضغوط من الهند

سريلانكا تطلب من الصين تأجيل إرسال سفينة "تجسس" بعد ضغوط من الهند

طلبت سريلانكا من الصين تأجيل زيارة سفينة تعتقد الهند أنها تستخدم في عمليات "التجسس" إلى أجل غير مسمى، في أعقاب ضغوط شديدة من قبل الجار الشمالي للجزيرة. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T15:32+0000

2022-08-07T15:32+0000

2022-08-07T15:32+0000

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جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصادر مطلعة على المحادثات. تتجه سفينة "يوان وانغ 5" من ميناء جيانغين الصيني، وكان من المقرر أن تصل إلى ميناء هامبانتوتا السريلانكي الذي تديره الصين، يوم الخميس.توصف "يوان وانغ 5" بأنها سفينة بحث ومسح، ولكن وفقا لإذاعة "سي إن إن- نيوز 18" الهندية، فهي سفينة تجسس ذات استخدام مزدوج، وتستخدم لرصد الفضاء والأقمار الصناعية ولها استخدام محدد في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.وذكرت تقارير إعلامية هندية أن نيودلهي قلقة من أن السفينة سوف تستخدم للتجسس على أنشطتها وأنها قدمت شكوى إلى كولومبو، خاصة أن الهند لا تزال متشككة من نفوذ الصين المتزايد في جارتها الجنوبية سريلانكا.وقالت وزارة خارجية نيودلهي، الأسبوع الماضي، إنها ستراقب عن كثب "أي تأثير على أمن الهند ومصالحها الاقتصادية وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحمايتها".في طلب مكتوب، طلبت وزارة الخارجية السريلانكية من السفارة الصينية في كولومبو عدم المضي قدما في الزيارة، وفقا لما قاله مسؤول مشارك في العملية لوكالة "فرانس برس"، يوم السبت.وجاء في الطلب: "ترغب الوزارة في طلب تأجيل موعد وصول السفينة يوان وانغ 5 إلى هامبانتوتا لحين إجراء مزيد من المشاورات حول هذا الأمر".

https://arabic.sputniknews.com/20220722/الصين-تعلن-استعدادها-لتقديم-الدعم-لرئيس-سريلانكا-الجديد-1065444606.html

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