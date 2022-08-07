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سلطات كوسوفو تفرج عن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا
سلطات كوسوفو تفرج عن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا
أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات كوسوفو (غير المعترف بها من قبل روسيا) أفرجت عن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T07:37+0000
2022-08-07T07:37+0000
روسيا
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وذكرت صحيفة "كومسومولسكيا برافدا" أن الصحفية اتصلت بمكتب التحرير وقالت إنها كانت في بلدة راسكا على الحدود الصربية - كوسوفو ليلة 7 أغسطس/ آب، حيث تم توقيفها وثم تم الإفراج عنها من قبل سلطات كوسوفو، وبعد ذلك سافرت بشكل مستقل إلى على الحدود بالحافلة".وبحسب الصحيفة، قامت الصحفية داريا أسلاموفا بالاتصال بالسفارة الروسية في صربيا فور دخولها الأراضي الصربية.ونقلت الصحيفة عن أسلاموفا التي قالت: "وصلت إلى الحدود في الساعة الرابعة صباحًا استجوبني حرس الحدود الصربي أيضًا، حيث تم اكتشاف سبب عدم وجود علامة ترحيل".وفي سياق متصل، قال رئيس وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، جلال شفيتسلا، تم الاشتباه بالصحفية الروسية أنها تقوم بأعمال تجسس لصالح المخابرات الروسية.وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
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روسيا

سلطات كوسوفو تفرج عن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا

07:37 GMT 07.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANIجنود الناتو يستقبلون سائق شاحنة بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022.
جنود الناتو يستقبلون سائق شاحنة بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
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أفادت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الأحد، أن سلطات كوسوفو (غير المعترف بها من قبل روسيا) أفرجت عن الصحفية الروسية داريا أسلاموفا.
وذكرت صحيفة "كومسومولسكيا برافدا" أن الصحفية اتصلت بمكتب التحرير وقالت إنها كانت في بلدة راسكا على الحدود الصربية - كوسوفو ليلة 7 أغسطس/ آب، حيث تم توقيفها وثم تم الإفراج عنها من قبل سلطات كوسوفو، وبعد ذلك سافرت بشكل مستقل إلى على الحدود بالحافلة".
وبحسب الصحيفة، قامت الصحفية داريا أسلاموفا بالاتصال بالسفارة الروسية في صربيا فور دخولها الأراضي الصربية.
ونقلت الصحيفة عن أسلاموفا التي قالت: "وصلت إلى الحدود في الساعة الرابعة صباحًا استجوبني حرس الحدود الصربي أيضًا، حيث تم اكتشاف سبب عدم وجود علامة ترحيل".
وفي سياق متصل، قال رئيس وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، جلال شفيتسلا، تم الاشتباه بالصحفية الروسية أنها تقوم بأعمال تجسس لصالح المخابرات الروسية.
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
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