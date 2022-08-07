https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-بريطانية-الغرب-قلق-بشأن-تعميق-التعاون-بين-روسيا-وتركيا-1066093251.html
صحيفة بريطانية: الغرب قلق بشأن تعميق التعاون بين روسيا وتركيا
صحيفة بريطانية: الغرب قلق بشأن تعميق التعاون بين روسيا وتركيا
كشفت صحيفة بريطانية عن قلق كبير يراود الدول الغربية بسبب التقارب الروسي التركي، وتحديدا في المرحلة الأخيرة حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي... 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T06:38+0000
2022-08-07T06:38+0000
2022-08-07T06:38+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" نقلا عن مصادر خاصة أن الدول الغربية قلقة بشأن تعميق التعاون بين روسيا وتركيا.وبحسب المنشور، عقب محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، عبر مسؤولون غربيون لم يكشف عن أسمائهم بأنهم قلقون بشأن تصريحات قادة البلدين حول عزمهم توسيع التعاون في التجارة والطاقة.وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب أكثر فأكثر التعاون التركي الروسي".ووصف متحدث آخر للصحيفة سلوك تركيا تجاه روسيا بأنه "انتهازي للغاية"، مضيفا أنه "نحاول حمل الأتراك على الاهتمام بمخاوفنا".كما أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن حذرت مرارًا وتكرارًا من أن الدول التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات ستواجه "عقوبات ثانوية".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة بريطانية: الغرب قلق بشأن تعميق التعاون بين روسيا وتركيا
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كشفت صحيفة بريطانية عن قلق كبير يراود الدول الغربية بسبب التقارب الروسي التركي، وتحديدا في المرحلة الأخيرة حيث اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره التركي أردوغان في طهران وسوتشي.
وذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز"
نقلا عن مصادر خاصة أن الدول الغربية قلقة بشأن تعميق التعاون بين روسيا وتركيا.
وبحسب المنشور، عقب محادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، عبر مسؤولون غربيون لم يكشف عن أسمائهم بأنهم قلقون بشأن تصريحات قادة البلدين حول عزمهم توسيع التعاون في التجارة والطاقة.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن "الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب أكثر فأكثر التعاون التركي الروسي".
ووصف متحدث آخر للصحيفة سلوك تركيا تجاه روسيا بأنه "انتهازي للغاية"، مضيفا أنه "نحاول حمل الأتراك على الاهتمام بمخاوفنا".
كما أشارت الصحيفة إلى أن واشنطن حذرت مرارًا وتكرارًا من أن الدول التي تساعد روسيا في التهرب من العقوبات ستواجه "عقوبات ثانوية".