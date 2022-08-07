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https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-تكشف-عن-هبة-قمح-روسية-للبنان-1066098021.html
صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان
صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان
كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وسوريا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:02+0000
2022-08-07T09:02+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريًا.ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.وفسّر السفير الروسي "الموافقة" على أنها تصب في مساعدة لبنان على تجاوز أزمة الطحين.وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.
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العالم العربي

صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان

09:02 GMT 07.08.2022
© Zahra Al Amirالذكرى الثانية لانفجار المرفأ... جرح لبنان الذي لم يندمل
الذكرى الثانية لانفجار المرفأ... جرح لبنان الذي لم يندمل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2022
© Zahra Al Amir
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كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وسوريا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريًا.
ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.
وفسّر السفير الروسي "الموافقة" على أنها تصب في مساعدة لبنان على تجاوز أزمة الطحين.
وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.
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