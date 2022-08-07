https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-تكشف-عن-هبة-قمح-روسية-للبنان-1066098021.html
صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان
صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان
كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وسوريا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:02+0000
2022-08-07T09:02+0000
2022-08-07T09:02+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريًا.ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.وفسّر السفير الروسي "الموافقة" على أنها تصب في مساعدة لبنان على تجاوز أزمة الطحين.وعادت أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
صحيفة تكشف عن هبة قمح روسية للبنان
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كشفت وسائل إعلام لبنانية، يوم أمس السبت، عن اتفاق مبدئي بين لبنان وسوريا بشأن تقديم الأخيرة هبة من القمح شهريا لبيروت.
وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية
، أن السفير الروسي، ألكسندر روداكوف، حصل على موافقة من حكومة بلاده لتقديم هبة للبنان من القمح، تبلغ 40 ألف طن شهريًا.
ومن المقرر أن تستمر "الهبة" الروسية، بشكل شهري حتى نهاية العام الحالي، كما أنها قابلة للتمديد.
وفسّر السفير الروسي "الموافقة" على أنها تصب في مساعدة لبنان على تجاوز أزمة الطحين.
وعادت
أزمة الخبز إلى الواجهة من جديد مع تأخر مصرف لبنان بفتح اعتمادات لبواخر القمح، فيما يؤكد نقيب أصحاب الأفران، علي إبراهيم، لـ"سبوتنيك" أن الأزمة المستجدة ليست بسبب نقص القمح بل بسبب عدم فتح الاعتمادات ما أدى إلى شح الطحين لدى الأفران.