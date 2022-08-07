https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-تنشر-صور-تدريبات-الجيش-الصيني-في-الجو-والبحر-حول-تايوان-1066098402.html

صحيفة تنشر صور تدريبات الجيش الصيني في الجو والبحر حول تايوان

صحيفة تنشر صور تدريبات الجيش الصيني في الجو والبحر حول تايوان

نشرت صحيفة صينية صورا، قالت إنها ترصد جانبا من تدريبات جيش التحرير الشعبي الصيني في الجو والبحر حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T09:31+0000

2022-08-07T09:31+0000

2022-08-07T09:31+0000

رصد عسكري

التوتر العسكري بين الصين وتايوان

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وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة سفن وطائرات ووحدات عسكرية مختلفة.وتمثل تدريبات اليوم جزءا من التدريبات العسكرية الواسعة، التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وهي الزيارة التي استنكرتها الصين وأعلنت أن ردها عليها سيكون قويا.يذكر أن الصين أعلنت انطلاق مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان منذ الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين يشهد كل يوم انطلاق مرحلة جديدة من التدريبات بصورة أزعجت تايوان، التي لا تزال تترقب التحركات العسكرية الصينية وتقول إنها تحاكي هجوما على الجزيرة.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.

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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان