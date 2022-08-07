https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-تنشر-صور-تدريبات-الجيش-الصيني-في-الجو-والبحر-حول-تايوان-1066098402.html
صحيفة تنشر صور تدريبات الجيش الصيني في الجو والبحر حول تايوان
صحيفة تنشر صور تدريبات الجيش الصيني في الجو والبحر حول تايوان
نشرت صحيفة صينية صورا، قالت إنها ترصد جانبا من تدريبات جيش التحرير الشعبي الصيني في الجو والبحر حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها. 07.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-07T09:31+0000
2022-08-07T09:31+0000
2022-08-07T09:31+0000
رصد عسكري
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103988/35/1039883546_0:0:3400:1913_1920x0_80_0_0_7d2177362043b4f8181d02efe5a5707e.jpg
وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة سفن وطائرات ووحدات عسكرية مختلفة.وتمثل تدريبات اليوم جزءا من التدريبات العسكرية الواسعة، التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وهي الزيارة التي استنكرتها الصين وأعلنت أن ردها عليها سيكون قويا.يذكر أن الصين أعلنت انطلاق مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان منذ الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين يشهد كل يوم انطلاق مرحلة جديدة من التدريبات بصورة أزعجت تايوان، التي لا تزال تترقب التحركات العسكرية الصينية وتقول إنها تحاكي هجوما على الجزيرة.ويصنف الجيش الصيني في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
https://arabic.sputniknews.com/20220804/بعد-نشر-صواريخ-لمواجهة-الصين-ما-هي-قدرات-تايوان-الصاروخية-1065975651.html
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سبوتنيك عربي
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رصد عسكري, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
صحيفة تنشر صور تدريبات الجيش الصيني في الجو والبحر حول تايوان
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نشرت صحيفة صينية صورا، قالت إنها ترصد جانبا من تدريبات جيش التحرير الشعبي الصيني في الجو والبحر حول تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها.
وقالت صحيفة "الشعب" الصينية إن قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني تنفذ، اليوم الأحد، تدريباتها المقررة في الجو والبحر بمشاركة سفن وطائرات ووحدات عسكرية مختلفة.
وتمثل تدريبات اليوم جزءا من التدريبات العسكرية الواسعة
، التي تجريها الصين حول تايوان (الصين)، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، وهي الزيارة التي استنكرتها الصين وأعلنت أن ردها عليها سيكون قويا.
يذكر أن الصين أعلنت انطلاق مناوراتها بالذخيرة الحية حول تايوان منذ الخميس الماضي، ومنذ ذلك الحين يشهد كل يوم انطلاق مرحلة جديدة من التدريبات بصورة أزعجت تايوان، التي لا تزال تترقب التحركات العسكرية الصينية
وتقول إنها تحاكي هجوما على الجزيرة.
ويصنف الجيش الصيني
في المرتبة رقم 3 بين أقوى 140 جيشا في العالم، بينما يصنف جيش تايوان (الصين) في المرتبة رقم 21 عالميا، وفقا لتصنيفات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.