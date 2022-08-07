https://arabic.sputniknews.com/20220807/صحيفة-وفد-خليجي-يحمل-رسالة-إسرائيلية-لـحزب-الله-اللبناني-1066099159.html

صحيفة: وفد خليجي يحمل رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله" اللبناني

صحيفة: وفد خليجي يحمل رسالة إسرائيلية لـ"حزب الله" اللبناني

كشفت وسائل إعلام عربية، صباح اليوم الأحد، أن وفدا خليجيا زار لبنان والتقى مسؤولين من "حزب الله" حاملا رسالة بشأن عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. 07.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-07T09:35+0000

2022-08-07T09:35+0000

2022-08-07T09:35+0000

العالم العربي

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وذكرت صحيفة "الراي" الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة أن "موفد دولة خليجية زار مسؤولين من حزب الله حاملاً رسالة مفادها بأن تل أبيب وافقت على جميع طلبات لبنان، وأنها لا تريد الحرب، إلا أنها تطلب بمنحها بعض الوقت لإنجاز الانتخابات الإسرائيلية".وأوضحت المصادر أن "الموفد العربي أكد أن أي قرار تتخذه إسرائيل اليوم وقبل الانتخابات، سيساهم برفع أسهم رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ويعيده إلى السلطة"، مشيرة إلى أنه "عندها لن تعطي إسرائيل أي تنازل وتذهب الأمور نحو التأزم واحتمالات الحرب سترتفع".وكشفت المصادر أن "رد حزب الله أتى حازماً"، لافتة إلى أن "الانتخابات الإسرائيلية لا تعني الحزب وهوية رئيس الوزراء المقبل لن تغير شيئاً في الإنذار الذي وجهه الحزب وأن المهلة الأخيرة المعلنة تبقى كما هي، وتالياً فإن حزب الله مصمم على تنفيذ تهديداته أكثر من أي وقت مضى".وفي وقت سابق، نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يظهر صورا وإحداثيات سفن ومنصات استخراج الغاز والنفط المتمركزة على الحدود البحرية مع لبنان.ويحتوي الفيديو الذي تم تصويره حراريا على إحداثيات لعدد من منصات الغاز والحفر وحجمها بالإضافة إلى عدد العاملين فيها، والمنصات التي ظهرت في المقطع هي: "Arendal spirit" و"energean power FPSO" و"stenna icemax drill".وتم نشر الفيديو، الذي تم إرفاقه برسالة مفادها "في المرمى…" و"اللعب بالوقت غير مفيد"، بالتزامن مع وصول الوسيط الأمريكي في ملف ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين إلى لبنان حاملا معه جوابا إسرائيليا حول الملف.

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العالم العربي